Infraestructura

Santa Fe exhibe ante Sudamérica las obras históricas que dejarán los Juegos 2026

Delegaciones de todos los países que participarán en los Juegos Suramericanos recorren las obras en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde la Provincia impulsa una transformación deportiva y urbana que promete dejar infraestructura permanente para atletas, clubes, escuelas y toda la comunidad santafesina.