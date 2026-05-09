La cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026 ya no se mide solamente en calendarios ni en cronogramas deportivos. En Santa Fe, el mayor evento internacional que recibirá la provincia en décadas toma forma en hormigón, acero, complejos habitacionales y centros deportivos que prometen modificar de manera permanente el mapa urbano y deportivo de Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.
Santa Fe exhibe ante Sudamérica las obras históricas que dejarán los Juegos 2026
Delegaciones de todos los países que participarán en los Juegos Suramericanos recorren las obras en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde la Provincia impulsa una transformación deportiva y urbana que promete dejar infraestructura permanente para atletas, clubes, escuelas y toda la comunidad santafesina.
Por primera vez desde que comenzaron los preparativos para la competencia continental, representantes de todos los países participantes llegaron a territorio santafesino para inspeccionar el avance de las obras y participar del Seminario de Jefes de Misión, una instancia clave de coordinación organizativa. La recorrida comenzó este viernes en Rosario, con epicentro en la Villa Suramericana, uno de los proyectos emblemáticos del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial.
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La comitiva estuvo encabezada por el presidente de Odesur, Mario Moccia; el secretario provincial de Vinculación Institucional y coordinador general de los Juegos, Julián Galdeano; y el presidente de la Comisión de Seguimiento de los Juegos, Miguel Ángel Mujica. También participaron jefes de misión de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y el resto de los países que competirán en septiembre de 2026.
Los Juegos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre y reunirá a más de 4.000 deportistas de toda Sudamérica. Habrá 60 disciplinas deportivas, de las cuales más de 30 otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos.
El legado para los santafesino
“Todas las obras van a implicar no solo una gran inversión, sino un legado tremendo en términos de infraestructura deportiva para nuestra provincia y para nuestros deportistas”, explicó Galdeano durante la recorrida.
El funcionario detalló que las Villas Suramericanas tendrán 246 departamentos en Rosario, 346 dúplex en Santa Fe y 110 unidades en Rafaela. Durante los Juegos alojarán a atletas y delegaciones, pero posteriormente pasarán a integrarse a la vida urbana de cada ciudad con distintos usos residenciales y comunitarios.
La dimensión del proyecto excede ampliamente la construcción de viviendas temporales. El Gobierno Provincial trabaja también sobre centros de alto rendimiento, complejos acuáticos y espacios multipropósito que luego serán utilizados por federaciones, clubes, escuelas deportivas e instituciones públicas.
Uno de los ejemplos más citados es el futuro centro acuático, pensado inicialmente para la competencia internacional, pero diseñado para sostener actividad durante todo el año. Galdeano detalló que el espacio será utilizado por la Federación de Natación, el Instituto Superior de Educación Física (ISEF), clubes que hoy deben alquilar piscinas privadas e incluso programas recreativos para adultos mayores.
El presidente de Odesur, Mario Moccia, destacó que los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos y valoró especialmente la impresión positiva que se llevaron las delegaciones internacionales. Moccia sostuvo además que Santa Fe quedará posicionada como una referencia nacional para la organización de grandes eventos deportivos. “Van a dejar un legado realmente muy importante para el futuro y a la provincia como referente del deporte de la República Argentina”, señaló.
Brazos abiertos
La recorrida también sirvió para medir la percepción internacional sobre el proyecto santafesino. La jefa de misión de Aruba, Mildred Wever, y el jefe de misión de Uruguay, Rodolfo Collazo, coincidieron en destacar la calidad de las instalaciones y la distribución de las villas deportivas.
“Rosario y la provincia de Santa Fe siempre nos recibieron de brazos abiertos, y creemos que esto no va a ser la excepción”, afirmó Collazo, quien además valoró la comodidad de las habitaciones y el diseño general de los espacios destinados a los atletas.
La agenda de los representantes internacionales continuará este sábado con visitas a Santa Fe y Rafaela, donde avanzan otras obras estratégicas para el desarrollo de los Juegos.
Con más de 90 millones de dólares destinados a infraestructura, la Provincia apuesta a que septiembre no sea únicamente una celebración deportiva, sino el punto de partida de una nueva escala para el deporte santafesino.
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