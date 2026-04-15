La organización de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 no solo avanza en el plano deportivo, sino también en dos dimensiones que prometen dejar una huella profunda en la provincia: el turismo y la educación. Así lo remarcó a El Litoral Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité Odesur, quien remarcó que el evento tendrá un fuerte impacto económico y social en Rafaela, Santa Fe y Rosario.
La otra mirada sobre la llegada de los Juegos Odesur a Rafaela, Santa Fe y Rosario: el turismo y la educación
El secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité Odesur destacó el impacto que tendrá Santa Fe 2026 más allá del deporte.
“Es un evento muy grande. Calculamos más de 200 mil turistas visitando nuestras ciudades y los lugares donde se va a competir”, señaló. Según indicó, ese movimiento se sentirá de manera directa en las tres sedes santafesinas. “Lo van a vivir en Rafaela, lo vamos a vivir en Santa Fe y en Rosario”, sostuvo.
Galdeano remarcó que la magnitud del evento generará una fuerte movilización económica, especialmente en sectores vinculados al turismo, la gastronomía y los servicios. “Van a dar un impulso a nuestra economía, porque los bares, los restaurantes, los espacios culturales y todos los espacios comunes se potencian muchísimo con la presencia de tanto turismo”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que uno de los desafíos será la capacidad de alojamiento, en una provincia que históricamente no estuvo acostumbrada a recibir grandes contingentes de turistas durante períodos prolongados.
“Hay un déficit en la provincia de Santa Fe. No tenemos capacidad hotelera, porque no tuvimos la costumbre de tener mucho turismo durante mucho tiempo, de manera tal que esas inversiones se permitieran hacer”, explicó.
Capacidad hotelera al límite y nuevas alternativas
Frente a ese escenario, Galdeano anticipó que la ocupación será muy alta y que ya empezaron a aparecer alternativas complementarias para recibir a quienes lleguen a la provincia durante los Juegos. “Vamos a estar con lo justo, va a estar todo lleno”, resumió.
Además, señaló que ya comenzaron a activarse otras opciones de hospedaje por fuera del sistema tradicional. “Hay muchos que ya ofrecieron casas de familia, y si ustedes empiezan a ver la oferta de Airbnb para septiembre, empiezan a proliferar las casas que ofrecen alojamiento”, comentó.
Para el funcionario, todo ese movimiento demuestra que el proceso ya está en marcha y que la expectativa es muy alta. “Todo ese proceso está en marcha, y tenemos fe en que va a ser un evento histórico para la provincia de Santa Fe”, afirmó.
Los Juegos también entran a las escuelas
Más allá del impacto turístico y económico, Galdeano puso el foco en el trabajo que comenzó a desarrollarse desde el sistema educativo, con propuestas que buscan acercar el evento a niños, niñas y adolescentes. “Hay un programa que empezó a llevar adelante el Ministerio de Educación, que es ‘Vivamos los Juegos en las escuelas’”, contó.
Según explicó, esa iniciativa ya empieza a generar entusiasmo entre los estudiantes, no solo por el evento en sí, sino también por todo lo que el deporte representa en términos formativos.
“La verdad es que eso empieza a mover mucho, y los chicos empiezan a entusiasmarse con lo que significan los valores del deporte, las reglas de cada disciplina y todo lo que se empieza a trabajar desde el Ministerio de Educación en las escuelas”, expresó.
Galdeano aclaró que el abordaje educativo de los Juegos no se limita a elementos promocionales o simbólicos, sino que apunta a integrarse de manera más profunda con contenidos escolares. “No es solamente la mascota, sino un montón de aspectos que tienen que ver con la currícula escolar”, señaló.
En ese sentido, consideró que este trabajo puede contribuir a que la sociedad sienta a los Juegos como algo propio y no como un acontecimiento ajeno o reservado únicamente al ámbito deportivo.
Que los Juegos sean de toda la comunidad
En el cierre, el coordinador general del comité Odesur insistió en que el gran objetivo es que Santa Fe 2026 sea asumido por la comunidad en su conjunto, con participación y sentido de pertenencia.
“Queremos que la sociedad tome a los Juegos como algo propio, que no sea solamente algo del deporte, de los deportistas, de los clubes, de las federaciones, del Estado, del Gobierno o del municipio”, sostuvo.
Y concluyó con una definición que resume el espíritu de la organización: “Queremos que la gente se apropie de los Juegos y los tome como algo para toda la comunidad”.