Experiencia ASU2025 con cobertura de El Litoral

Camino a los Sudamericanos 2026, Santa Fe se capacita en Paraguay

El Director General de los Juegos, Adrián Ghiglione, junto a una nutrida delegación de la Provincia, recorrió cada rincón en ASU2025. Julián Galdeano, Secretario de Vinculación Institucional, confirmó que está aprobada la mascota y se viene una presentación inolvidable para este acontecimiento histórico en Santa Fe.