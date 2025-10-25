Para hacer historia

De Santa Fe a Bahía: Anabella Primon nadará por la Selección Argentina

La joven de San Jerónimo Norte y talento de la natación argentina, se prepara para debutar internacionalmente en el IV Trofeo “Marcelinha Cunha”. Entre entrenamientos en pileta, aguas abiertas y trabajo mental, Anabella cuenta con el acompañamiento cercano de su padre y entrenador, Cristian Primon.