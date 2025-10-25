#HOY:

Para hacer historia

De Santa Fe a Bahía: Anabella Primon nadará por la Selección Argentina

La joven de San Jerónimo Norte y talento de la natación argentina, se prepara para debutar internacionalmente en el IV Trofeo “Marcelinha Cunha”. Entre entrenamientos en pileta, aguas abiertas y trabajo mental, Anabella cuenta con el acompañamiento cercano de su padre y entrenador, Cristian Primon.

 10:14
Por: 

La joven nadadora Anabella Primon fue seleccionada para participar del IV Trofeo "Marcelinha Cunha", que se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre en Salvador de Bahía, Brasil.

Esta será su primera experiencia internacional con la Selección Argentina, en un evento que reunirá a deportistas juveniles, cadetes y algunos mayores en competencias de aguas abiertas.

La noticia, recibida hace aproximadamente dos meses, llenó de orgullo a la familia y al Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, donde Anabella entrena desde pequeña bajo la supervisión de su padre y entrenador, Cristian Primon.

Preparación intensiva de cara a la competencia

Anabella está enfocada en la prueba de 10 km de aguas abiertas, un desafío que requiere resistencia, técnica y estrategia.

Sus entrenamientos se desarrollan de lunes a sábados de 3 a 6 de la tarde, combinando natación en pileta y aguas abiertas, trabajo de gimnasio tres veces por semana y sesiones de preparación psicológica deportiva.

“Se está preparando con la responsabilidad del caso, tratando de dejar de lado dolores y dificultades propias del día a día. La competencia tiene un plus: representar a la Selección Argentina es un orgullo y una gran responsabilidad”, explica Cristian, quien acompaña cada paso de la preparación de su hija.

El entrenador detalló que al llegar a Salvador de Bahía se realizarán ejercicios de ritmo y reconocimiento del circuito, evitando esfuerzos que puedan afectar el rendimiento.

“El lugar es una bahía con un circuito de 1.250 metros que se repite ocho veces, el agua está templada y el entorno es muy lindo. Allí previo a la competencia final, solo se hacen ejercicios ligeros para mantener lo logrado en los meses previos”, agregó.

Anabella y Cristian Primon previo a uno de los entrenamientos de la semana.

Anabella, por su parte, describe su preparación con entusiasmo: “Entreno intensamente, estudio y también trabajo la parte psicológica con un profesional. Estoy muy contenta y orgullosa de representar al país. Con mi papá a un lado de la pileta acompañándome es un orgullo muy grande”.

Trayectoria de una joven nadadora

Nacida en 2007, Anabella comenzó a nadar siguiendo los pasos de sus padres, ambos entrenadores de natación.

Desde pequeña combinó la natación con otros deportes, como gimnasia y hockey, pero siempre mantuvo un vínculo especial con el agua. A los 10 años comenzó a entrenar más formalmente con su padre y a los 12 participó de su primer torneo nacional.

Esta será su primera experiencia internacional con la Selección Argentina, en competencias de aguas abiertas."Esta competencia significa mucho para mí, no hay nada que perder, solo disfrutar y dar lo mejor”.

“Al principio no era consciente de lo que significaba un torneo nacional. Post pandemia, a los 13 y 14 años, ya entrenaba con chicas mayores y empecé a prepararme para torneos más exigentes”, recuerda Anabella.

Con el tiempo, fue especializándose en aguas abiertas, aunque nunca dejó de participar en competencias de pileta, buscando siempre crecer y diversificar su experiencia.

Su participación en la IV edición del Trofeo “Marcelinha Cunha” marcará un hito: es su primera competencia internacional con la selección nacional. Anteriormente había competido en Juegos de Playa y eventos provinciales, siempre destacando por su disciplina y constancia.

La relación padre e hija en el deporte

La relación entre Anabella y Cristian Primon trasciende lo familiar: también es una alianza deportiva que combina confianza, respeto y profesionalismo. Cristian, con más de 30 años de experiencia en natación y en el Club Atlético Libertad, de la ciudad de San Jerónimo Norte, ha acompañado a numerosos nadadores que representaron al país a nivel nacional e internacional.

Esta será su primera experiencia internacional con la Selección Argentina, en competencias de aguas abiertas."Poder acompañar a Anabella y compartir esta experiencia como padre y entrenador es muy especial”.

“Comenzamos con un proyecto competitivo a fines de los 90, y desde entonces muchos nadadores de nuestro club han competido en nacionales, sudamericanos y panamericanos. Ahora poder acompañar a Anabella y compartir esta experiencia como padre y entrenador es muy especial”, asegura Cristian.

Anabella coincide: “Es un orgullo tener a mi papá como entrenador, aunque a veces hay días mejores que otros nos enfocamos en lo positivo. Esta competencia significa mucho para mí, no hay nada que perder, solo disfrutar y dar lo mejor”.

Además, la familia destaca el apoyo de la comunidad y de las instituciones locales: el Club Libertad, su subcomisión de natación, la mutual del club y al municipio local han respaldado el desarrollo de la natación a nivel local y nacional, permitiendo que talentos como Anabella puedan proyectarse al exterior.

Pero también para hacer frente al costo del viaje, las personas que quieran colaborar lo pueden hacer donando a la cuenta de Mercado Pago: anabella.brasil2025

Además organizó una colecta económica y actualmente lleva adelante un sorteo a través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram (@ana__primon).

En ese marco, expresó su agradecimiento a todas las personas, comercios y emprendimientos que la acompañaron durante este proceso, ya sea mediante un aporte económico, la compra de una rifa o la difusión de sus publicaciones.

“Me llena de alegría saber que, juntos, seguimos impulsando al deporte argentino. Muchísimas gracias por todo el apoyo y la confianza”, manifestó la deportista, destacando la importancia del acompañamiento de la comunidad en cada paso de su carrera.

Con disciplina, pasión y una relación de trabajo única entre padre e hija, Anabella Primon se prepara para dejar la marca argentina en las aguas de Salvador de Bahía, llevando consigo años de entrenamiento, dedicación y sueños por cumplir.

