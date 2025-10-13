Primera Maratón Lagunera: Santa Fe corre junto a su paisaje más emblemático
El domingo 19 de octubre, vecinos y familias de Santa Fe podrán participar de un evento deportivo con recorridos de 6 km, 1,5 km y 500 m. La propuesta busca promover el deporte, la inclusión y rendir homenaje a las madres, en un marco natural frente a la laguna Setúbal.
La primera Maratón Lagunera tiene punto de partida en el Club Regatas Santa Fe. Foto: Manuel Fabatia
Santa Fe se prepara para vivir una jornada deportiva inédita. El domingo 19 de octubre, el Club Regatas organiza la Primera Maratón Lagunera, una propuesta que busca reunir a vecinos, deportistas y familias en torno a la laguna Setúbal, uno de los paisajes más característicos de la capital provincial.
“Es una iniciativa que hace algunos años nos está movilizando. Este año juntamos fuerzas y nos propusimos poder realizarla”, explicó Fabrina Gatamora, integrante de la comisión organizadora, en diálogo con CyD Litoral.
Una carrera para todos los públicos
El evento contará con tres recorridos pensados para diferentes edades y niveles. “Es una maratón más bien corta: el máximo son 6 kilómetros”, detalló Gatamora.
Además, habrá instancias para los más jóvenes y los más pequeños. “Tenemos 1 kilómetro y medio para adolescentes y preadolescentes, y 500 metros para los laguneritos y los nenes más chiquitos que se animen a participar en pata a pata, en triciclo o como quieran”, agregó.
El circuito parte desde el Club Regatas, toma la Costanera, cruza el Puente Colgante y continúa hacia el sector de El Pozo, para luego regresar al punto de partida.
“Queríamos que el recorrido tuviera identidad santafesina. No hay postal más representativa que nuestra costanera y la laguna”, remarcó la organizadora.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los perfiles de Instagram del Club Regatas y de la Maratón Lagunera, donde figura el link de acceso al formulario digital. “Por suerte estamos recibiendo muchas inscripciones. Esperamos a todos con mucha alegría”, comentó Gatamora.
Un evento con espíritu familiar
La jornada comenzará temprano. “Arrancamos a las 9 de la mañana para que alrededor de las 10.30 cada uno pueda estar en su casa compartiendo en familia”, explicó Gatamora.
La elección de la fecha no fue casual: el evento coincide con el Día de la Madre, y la organización decidió incorporarlo como un eje central de la propuesta. “Queremos que las mamás también sean agasajadas. Es una fecha muy importante y quisimos celebrarla de una forma distinta", señaló.
La maratón no tendrá una competencia formal, sino una premiación general. “Hay medallas para todos. Este año lo hicimos de esa manera: todos los que participen se llevan su reconocimiento”, explicó.
El recorrido incluye el Puente Colgante y la Costanera, íconos del paisaje santafesino.
También habrá sorteos y sorpresas. “Además del kit, que es muy completo, habrá premios especiales durante la jornada. La idea es que nadie se vaya sin disfrutar”, adelantó.
El kit de corredor incluye remera, bolsa, lapiceras y obsequios aportados por empresas locales. “Es un monto súper accesible, pensado para que todos puedan participar”, destacó Gatamora.
El Club Regatas, con una larga trayectoria vinculada a los deportes náuticos, apuesta ahora a ampliar su oferta con una actividad de carácter urbano y social. “La idea es que esta maratón llegue para quedarse y se convierta en un clásico de octubre”, proyectó la entrevistada.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.