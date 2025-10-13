De la Costanera al Puente Colgante

Primera Maratón Lagunera: Santa Fe corre junto a su paisaje más emblemático

El domingo 19 de octubre, vecinos y familias de Santa Fe podrán participar de un evento deportivo con recorridos de 6 km, 1,5 km y 500 m. La propuesta busca promover el deporte, la inclusión y rendir homenaje a las madres, en un marco natural frente a la laguna Setúbal.