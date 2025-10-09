Orgullo santafesino en el agua

Jugadores de Regatas lograron la medalla de plata en el Sudamericano de Waterpolo

Facundo Ramb, Clara Hernández y Octavio Molina integraron la selección argentina que fue subcampeona en Brasil. El equipo cumplió el objetivo de llegar a la final, pero cayó ante los locales en un partido intenso.