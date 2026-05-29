Fue responsable de su llegada a Unión

Cardozo se acordó de Llinas en medio de la algarabía del título

“En su momento me pidieron el análisis de varios arqueros, entre los que estaba Thiago. Le ví buenas condiciones, sobre todo porque no es sencillo defender el arco de Peñarol”, dijo uno de los entrenadores de arqueros de Unión.