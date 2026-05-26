“Unión no se formó para pelear el campeonato, pero Belgrano tampoco lo hizo. En el transcurso del torneo fueron mejorando, Belgrano fue más regular y Unión fue irregular. Unión podría haber estado en el lugar de Belgrano y futbolísticamente demostró que era capaz de ganarle a cualquiera. Terminó siendo de Belgrano y eso es lo que el hincha de Unión debe analizar. ¿Por qué Belgrano, Platense, Patronato y tantos otros equipos logran lo que Unión no puede?”, así arrancó la charla con Héctor Desvaux, el principal referente de Encuentro Unionista, que se llamó a silencio “para no entorpecer” y que ahora, terminado el semestre deportivo, sale a decir su pensamiento.
“El problema real de Unión está en la cabeza”
El ex jugador y candidato a presidente el año pasado, por Encuentro Unionista, apuntó las críticas contra Luis Spahn, la falta de acompañamiento de los principales dirigentes a los partidos en Mendoza y Córdoba, el proyecto de divisiones inferiores y la falta de gestión.
* “El Flaco Menotti decía que si un jugador juega 8 puntos, exigile cuando juega 6 o 5 para que vuelva a los 8 puntos. En Mendoza jugamos un partido de 8 o 9 puntos; y tres días después lo bajamos a 4 o 5. Ahí estuvo la irregularidad que Belgrano no tuvo. Pero el problema real de Unión está en la cabeza. El presidente de Belgrano no declara como el nuestro; y eso se nota. Y es una conducta que se repite año tras año”.
* “No puede ser que ni el presidente ni los tres vice hayan estado ausentes en Mendoza y Córdoba. Si analizan las declaraciones de Palacios, luego de Córdoba, se pueden dar cuenta que los jugadores están molestos con la dirigencia. Hay partidos de visitante que no va nadie. No puede ser que el club esté acéfalo de acompañamiento a lo más importante que tenemos, que es el plantel profesional”.
* “El hincha de Unión está molesto porque otros clubes consiguen lo que no conseguimos nosotros. En Belgrano entran chicos de inferiores que dan resultados, pasó en el partido con Unión. Y ese es un gran déficit que tiene Unión. Por eso desde hace un tiempo me pregunto cómo estamos trabajando en inferiores. Nuestro presidente, hablando de Belgrano, hace cuatro o cinco años decía para qué quería un predio si estaba en la B. Y hoy Belgrano es campeón. ¿Qué dirá ahora el presidente?”.
* “Talleres está en el puesto sexto, Belgrano en el noveno y Unión 19, en la tabla de inferiores de los últimos cinco años. Hay una diferencia que repercute en la llegada de jugadores a Primera y en la venta de ellos. Belgrano duplicó y Talleres triplicó la venta de jugadores en los últimos años, en comparación con Unión. Nosotros no tenemos predio y no le damos bolilla a las inferiores. Y eso es preocupante”.
* “En los últimos dos años se trajeron 19 jugadores de afuera para reforzar la reserva o las inferiores. Muchos de ellos han llegado con contrato y eso tapa a los propios. Rubio vino con 22 años de River, usaron de trampolín a Unión, y Unión no ve nada con su salida. Y aparte, tapan al ‘4’ de las inferiores. Y estamos haciendo scouting de jugadores en Entre Ríos sin darnos cuenta que Santa Fe es la verdadera cantera de jugadores”.
* “El Kily González y Madelón son los que le marcan la cancha al presidente y eso no puede ser. Al Kily le dieron las llaves del club y la historia terminó mal. Con Zurbriggen no he hablado, es un buen chico, tatengue, con pertenencia, lo conozco, pero si me quiero sentar con él a tomar un café tiene que ser en un lugar hermético porque toman represalias. Pero no puede desempeñar bien su función porque no lo dejan o porque no puede”.
"El déficit es provocado por la mala gestión"
* “El hincha de Unión tiene que replantearse el futuro que quiere para el club y no comprar el discurso del miedo. Desde aquel dicho de la sopa, nos hicieron creer que el club no está para más. El déficit que ellos denuncian, para mí, está provocado para generar miedo y que siempre haya un instinto de supervivencia y no de superación. Y ese déficit es provocado por la mala gestión”.
* “Si se hubiese hecho una buena gestión con Domina, tendríamos 2 millones de dólares más. Con buena gestión, con Malcorra no habría que pagar un juicio como el que se está pagando; con Casa Unión, si se hubiese comprado antes, salía la mitad. A Luna Diale se lo vendió en 1,6 millones de dólares y la plata no entró al club, ni tampoco está en el balance que el presidente la haya puesto”.
* “Hablo seguido con Milito, me puse a disposición para intermediar y darle una solución en beneficio de Unión. El me dice que hay un contrato, que se lo mostró a los dirigentes de Unión y que sobre ese contrato, Racing tiene que pagar el porcentaje. Lo que hay que hacer es cobrar eso y luego seguir por otra vía lo que Unión entiende que existe una diferencia y que Racing vendió por otra cifra y no por lo que dice ese contrato al que Unión no le dio la conformidad. ¿Cómo hacemos para creerle a un presidente que después menciona que el club es deficitario?”.
* “Nosotros habíamos generado recursos, el año pasado, para manejar tranquilamente el club y sus deudas. Ahora estamos sumando gente importante en todos los ámbitos, como por ejemplo Gustavo Nepote, que tiene una trayectoria internacional y una experiencia que nos vendrá muy bien. El jueves tenemos una reunión masiva en Mayoraz, a las 20, para todos los que se quieran acercar”.
* “Hablamos ahora y no antes, porque consideramos que primero está Unión y no queríamos entorpecer nada durante el desarrollo del torneo. Hoy estoy hablando como un ex jugador del club, como un hincha. no soy candidato de nada. Unión no es como otros clubes donde la minoría tiene participación, entonces dependemos de salidas públicas para decir lo que pensamos. Y hay más de 3.000 socios que nos votaron y a ellos nos debemos”.