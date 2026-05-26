“Pipo” Desvaux

“El problema real de Unión está en la cabeza”

El ex jugador y candidato a presidente el año pasado, por Encuentro Unionista, apuntó las críticas contra Luis Spahn, la falta de acompañamiento de los principales dirigentes a los partidos en Mendoza y Córdoba, el proyecto de divisiones inferiores y la falta de gestión.