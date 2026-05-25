A la hora de planificar lo que viene

Unión, Spahn, Madelón y aquella frase de Berti: “Hay que creérsela”

Al técnico lo fueron a buscar, hace un año, para que salve la categoría. Clasificó en los dos torneos y en el último lo eliminó el campeón. Los últimos dos mercados fueron austeros, habrá que ver el que viene, con ventas que seguramente se producirán.