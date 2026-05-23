Temas tatengues luego de las eliminaciones

Unión: licencia al plantel hasta el 15 de junio, Bragarnik en Europa y Madelón en el tapete

Los dirigentes siguen diciendo que se estuvo negociando lo económico, que no hay diferencias insalvables y que la intención de ambas partes en la de continuar el ciclo. ¿Será realmente así?