Con un plantel licenciado hasta el 15 de junio, dos jugadores sobre los que habrá que tomar una rápida determinación porque vencen sus préstamos (Palavecino y Alvarez), más el tema del entrenador y una decisión que también urge y que seguramente se podrá lograr en breve, más allá de la ausencia de Cristian Bragarnik, quien se encuentra en Europa, Unión inicia esta etapa de reflexión profunda de la que ya habló Madelón, pero que se tendrá que reducir todo lo que se pueda para contar con el tiempo suficiente para el rearmado del plantel.
Unión: licencia al plantel hasta el 15 de junio, Bragarnik en Europa y Madelón en el tapete
Los dirigentes siguen diciendo que se estuvo negociando lo económico, que no hay diferencias insalvables y que la intención de ambas partes en la de continuar el ciclo. ¿Será realmente así?
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“Ya tuvimos conversaciones con el representante de Madelón, ellos pidieron una cosa, nosotros hicimos una contraoferta y no estamos lejos. No vemos dificultades para que se llegue a un acuerdo. Madelón quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. En cuanto a lo deportivo, lo que él quiere es lo que todos queremos. Esa es una discusión que debemos tener, sumando al secretario deportivo, para encontrar la forma de potenciar y mejorar el nivel del plantel”. Así resumen los dirigentes el momento actual en Unión, donde hay una medida “madre” que deberá tomarse (la decisión sobre el entrenador) y de ahí caerán en cascadas las otras.
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Unión tiene alrededor de 18 contratos que vencen a fin de año. Uno de ellos es el de Tarragona, que hizo declaraciones en Rosario y dio a entender que más allá de ser hincha de Unión (y de haber jugado como hincha), estos dos buenos torneos le abren las puertas para que aparezcan oportunidades que, económicamente, pueden resultar ventajosas para su futuro. Un caso similar al de Tarragona, es el de Julián Palacios, que fue de menor a mayor desde su llegada a Unión en enero del año pasado y que ahora atraviesa por su mejor momento en el club.
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Dentro de ese contexto, hay dos casos puntuales que son los de Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas, dos jugadores que estuvieron en un nivel muy alto durante todo este tiempo y por los que seguramente habrá ofertas. Apenas Zunino (de flojo arbitraje) marcó el final del partido en Rosario, Del Blanco se dirigió hacia el sector de populares donde estaba la hinchada de Unión, se sacó la camiseta y se la tiró a la gente. Luego elevó los brazos y estas dos actitudes (fue el único jugador de Unión que hizo esto) podrían tomarse, tranquilamente, como una despedida. En el entorno del jugador dicen que no hay nada concreto ni oficial, pero se sabe que ahora el mercado empezará a moverse y que habrá ofertas por el marcador de punta.
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No hay nombres, pero no hay que ser un adivino para saber cuáles son los jugadores que podrían salir del club y que hoy representan sueldos importantes y un rendimiento deportivo muy por debajo de lo esperado. Corvalán, Fragapane, Roldán y Solari, por ejemplo, son casos que seguramente se analizarán. Mucho más si continúa Madelón, pues con Corvalán y Roldán ya tomó una decisión y luego la revirtió con Corvalán, pues lo hizo jugar contra Belgrano y en este encuentro con Independiente en el Parque.
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En el sector popular de Unión se colocó una bandera que tenía esta inscripción: “D. Milito, pagá lo que debés”. El Litoral publicó la misma y se trata de la reacción del mundo Unión ante el atraso en el pago de lo que Racing debe hacerle a Unión por la venta de Nardoni al Gremio de Porto Alegre. A propósito de este tema, lo que El Litoral pudo averiguar es que se hizo el reclamo administrativo a través de la Afa y que no se descarta, de ninguna manera, acudir a la Justicia ordinaria para ponerla en conocimiento de una situación totalmente perjudicial para el club santafesino, que es poseedor del 30 por ciento de cualquier ingreso que haya tenido o tenga en un futuro la Academia.