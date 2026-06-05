Contrato hasta diciembre en Santa Fe

Otro titular de Unión en la mira: Nacional de Montevideo averiguó por Matías Mansilla

El tricolor de Montevideo busca un arquero para la segunda parte del 2026 y puso la mirada en 3 goleros argentinos: Guido Herrera, Alexis Martín Arias y el santiagueño que desde enero ataja en Unión. El pase es propiedad de Estudiantes y está cedido en el tatengue hasta el final de la temporada.