Mientras el plantel profesional de Unión de Santa Fe disfruta de sus merecidas vacaciones hasta el próximo lunes 15 de junio, las novedades en el mundo rojiblanco se debaten en dos frentes estrechamente vinculados con el futuro inmediato de la institución de la Avenida. Por un lado, los dirigentes siguen negociando con Cristian Bragarnik para cerrar definitivamente el acuerdo y firmar el nuevo contrato del entrenador Leonardo Carol Madelón. Por el otro, con un mercado de pases que empieza a despertarse, los apellidos de los futbolistas del tate siguen despertando intereses tanto a nivel nacional como, sobre todo, en el plano internacional.
Otro titular de Unión en la mira: Nacional de Montevideo averiguó por Matías Mansilla
El tricolor de Montevideo busca un arquero para la segunda parte del 2026 y puso la mirada en 3 goleros argentinos: Guido Herrera, Alexis Martín Arias y el santiagueño que desde enero ataja en Unión. El pase es propiedad de Estudiantes y está cedido en el tatengue hasta el final de la temporada.
Precisamente sobre esta última cuestión, en el transcurso de las últimas horas llegaron desde La Plata y desde Montevideo informaciones que ponen la lupa sobre otro de los jugadores que redondeó un buen primer semestre con la camiseta rojiblanca. La referencia es para Matías Mansilla, el santiagueño de 29 años cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata y a principios de enero desembarcó en Santa Fe por expreso pedido de Madelón y para cubrir la vacante que dejó Matías Tagliamonte, repescado por Racing.
Según señalan medios uruguayos y de la ciudad de las diagonales, en las últimas horas dirigentes de Nacional tomaron contactos con sus colegas de Estudiantes y el entorno del propio arquero para conocer su situación contractual y, fundamentalmente, sus intenciones para lo que viene. Vale la pena recordar que Mansilla llegó a Unión firmando un contrato a préstamo por una temporada hasta diciembre del presente año.
El interés del “bolso” aparece como una alerta en la Avenida López y Planes, entendiendo a uno de los grandes del continente como un club capaz de seducir a Mansilla y al club dueño de su ficha. Desde Uruguay se agrega que la respuesta del círculo más cercano al ex arquero de Patronato había sido positiva, indicando que el futbolista no vería con malos ojos probar suerte en el tricolor y además poder disputar un certamen internacional. Tras una campaña irregular, Nacional finalizó tercero en su grupo de Copa Libertadores y quedó relegado al repechaje por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En dicha instancia, su rival será el Tigre que dirige Diego Davobe en una serie que comenzará a disputarse un par de días después de la finalización de la Copa del Mundo que arranca el jueves 11 en México. Precisamente esta fecha aparece como un elemento clave para la dirigencia de la entidad charrúa, que con urgencia salió a buscar un arquero para disputar esta serie que puede marcar el destino de la segunda mitad de su temporada.
Vale la pena señalar que Mansilla no es la única opción que se maneja desde el otro lado del Río de la Plata, ya que según reportan desde el entorno de Nacional, el bolso tendría en la mira a otros dos arqueros argentinos. El primero de ellos es Guido Herrera, el cordobés arquero y capitán de Talleres y el restante es Alexis Martín Arias, ex golero de Gimnasia La Plata y de buen presente en Cerro Porteño.
Con este panorama, y un mercado de pases que empieza a moverse lentamente con la sombra del Mundial a cuestas, el mundo Unión suma en el cierre de la semana una nueva preocupación. Si bien es evidente que en caso de avanzar esta negociación el club santafesino recibiría una suma en dólares a modo de resarcimiento por interrumpir el contrato de Mansilla de manera anticipada, la salida del arquero titular representaría un dolor de cabeza mayúsculo para el cuerpo técnico y la dirigencia en la planificación de la segunda mitad del 2026.
El interés de Nacional por el portero tatengue cierra una semana que comenzó con el nombre de Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez en el radar del fútbol europeo y del Botafogo de Brasil respectivamente, continúo con el sondeo de México por Julián Palacios y sumó la oferta concreta del Shakhtar Donetsk de Ucrania por Rafael Profini. Si bien es claro que Unión entra a este mercado de pases con la urgencia de vender para hacerse de los dólares que necesita para acomodar sus finanzas, la chance de perder a varios de sus mejores hombres asoma como un riesgo serio en medio de la negociación por la renovación del contrato de Leonardo Madelón.
Lo de Leo, sin avances
Respecto de la situación del entrenador, la semana se fue sin la definición que buena parte del mundo Unión espera. Con el hombre de Cafferatta disfrutando de sus vacaciones en el exterior, las gestiones quedaron en manos de su agente, Cristian Bragarnik, en contacto directo con Luis Spahn, Santiago Zurbriggen y la directiva tatengue. En este sentido, lo poco que trascendió indica que el acuerdo económico está cerca de cerrarse gracias a la buena voluntad de las dos partes para encontrar un punto medio entre lo que pedía Leo y la primera oferta que partió desde Santa Fe. Con los números del contrato “arreglados”, la incógnita pasa ahora por encontrar un punto de entendimiento en el aspecto deportivo.
En este sentido, se sabe que el DT pretende armar un equipo competitivo con el deseo de mejorar lo hecho en este primer semestre del año. Consciente de que perderá a algunos de sus habituales titulares, Madelón entiende que para crecer hay que ampliar y jerarquizar la base de un plantel que pareció quedarse sin nafta en el tramo decisivo del Apertura. Desde Unión coinciden en la lectura, aunque ponen sobre la mesa una situación económica complicada, que tiene al club en la lista de inhibidos por la FIFA por el reclamo del ecuatoriano Angulo y no cuenta con demasiados recursos para salir a un mercado exigente como el que está comenzando.
Con este panorama en claro, la gran pregunta es quién estará al frente de la pretemporada el próximo lunes 15, la fecha señalada para el reencuentro del grupo de jugadores en Casa Unión y con el arranque del Clausura en el horizonte.