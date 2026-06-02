Algunos temas tatengues

Unión, el pase de Cardozo y la “banca” de Mauro Pittón para Madelón y Corvalán

El volante y capitán dio a entender que desde algunos sectores no se valorizó la campaña que hizo el equipo, dijo que con Madelón “crecimos y potenciamos” y no ahorró elogios hacia la actitud que asumió Claudio Corvalán.