En Unión se esperan las novedades que puedan surgir con relación a la continuidad del entrenador, pero a la vez hay algunas cuestiones sobre las que se trabaja. Una de ellas es la vinculada a la situación de Thiago Cardozo, el arquero de Belgrano por el que el club cordobés podría hacer uso de la opción, aunque para ello deberá pagar lo acordado con Unión, que es el pago de 1,2 millones de dólares.
Unión, el pase de Cardozo y la “banca” de Mauro Pittón para Madelón y Corvalán
El volante y capitán dio a entender que desde algunos sectores no se valorizó la campaña que hizo el equipo, dijo que con Madelón “crecimos y potenciamos” y no ahorró elogios hacia la actitud que asumió Claudio Corvalán.
A todo esto, hizo declaraciones Mauro Pittón en La Segunda de Sol y salió a “bancar” la campaña del equipo, la comodidad con la que trabajaron bajo el comando de Madelón y de la falta de reconocimiento que ellos observaron de parte de “algunos sectores”.
“Por ahí quedó la imagen de los últimos dos partidos, obviamente, que fueron definitorios y terminaron con nuestra eliminación de los dos torneos, pero creo que más allá de eso, el equipo en estos seis meses mostró cosas muy buenas y siempre compitió de igual a igual con cualquier rival. Y eso, para nosotros, fue muy importante durante todo el año. Se hicieron cosas muy buenas que también hay que valorarlas y uno siempre trata de seguir potenciándolas, mejorando y creciendo. Clasificamos en los dos torneos, fuimos competitivos y todos quisimos ir por más. Yo estoy ahora de vacaciones, pero me hubiese gustado competir hasta el final”, enfatizó el mediocampista que fue uno de los más regulares en la formación titular.
"Con Leo crecimos muchísimo"
También se refirió, el capitán y referente, a la continuidad del cuerpo técnico, después de haber finalizado el contrato con la institución: “Creo que con Leo, en los resultados, en los rendimientos y durante todo este proceso de un año que estuvimos con él, crecimos muchísimo como grupo y como equipo. Nos potenciamos todos, desde ese mal arranque de año que tuvimos con Cristian ( González). Desde ese lugar, nosotros demostramos dentro de la cancha que nos sentimos a gusto con su idea de juego, que la llevamos a cabo un montón de veces muy bien y que siempre competimos de la mejor forma, siguiendo la idea del cuerpo técnico y tratando de plasmarla dentro de la cancha”.
Habló también de Bruno, su hermano, que está recuperándose de la lesión que sufrió en el partido contra Vélez y que le impidió tener continuidad luego de la rotura de ligamentos cruzados. “Siempre estamos ahí como familia, entendiendo lo que le sucedió, es un guerrero con todas las lesiones que tuvo y hay que tomarlo como ejemplo”.
Uno de los aspectos que si dio en el comienzo de la temporada fue la salida del plantel, a la hora de la actividad diaria pensando en una alineación titular, fue lo que sucedió con Claudio Corvalán, que pasó de ser el capitán y titular a ser separado del grupo y entrenar apartado del mismo.
“Hay decisiones que repercuten individualmente y grupalmente, pero que a veces nos exceden a nosotros como jugadores. Desde el inicio, tomaron una decisión con él que no creo que haya sido la correcta por lo que significa Claudio para nosotros, como institución y como hinchas, lo que nos representa. Yo le tengo una admiración muy grande y siempre tuvimos ese diálogo para buscar la forma de mejorar en el día a día”, dijo Mauro, “bancando” a su compañero.
“La verdad que más allá de la situación, en el grupo y con nosotros siempre fue un referente, un líder, jugando más o jugando menos y lo demostró siempre, más allá de estar dentro de la cancha, afuera o cuando le tocó entrenar diferenciado. Siempre agradecido y sobre todo valorándole la persona que es, porque para nosotros es muy importante”, concluyó el volante y referente del grupo, esperando la llegada del 15 de junio para reencontrarse con sus compañeros.
Un último concepto de Mauro Pittón fue para la hinchada de Unión: “El hincha nos apoyó en todo momento y, como nosotros, sintió la desilusión de no haber tenido la posibilidad de ir por algo más. Seguramente les quedará la imagen final, pero ellos valoran que el equipo fue al frente en todas las canchas y se hizo respetar”.
En cuanto a la situación de Thiago Cardozo, si bien es cierto que hubieron rumores que indicaron que Belgrano había hecho uso de la opción, la realidad es que esto no ocurrió hasta el momento. El contrato del arquero con el club cordobés vence el 31 de diciembre, pero las dos ventanas para ejercer la opción fueron las de enero y la actual. Teniendo en cuenta la gran actuación que tuvo en el último campeonato, coronándose campeón, es muy posible que Belgrano haga el esfuerzo para comprar su pase, que en un 65 por ciento pertenece a Unión.