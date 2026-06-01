"Me vine a Cafferata, estoy descansando un poco; es el pueblo mío y el de mi señora, de los dos, al sur de la provincia de Santa Fe…está pegadito a Chañar Ladeado. No está definida mi continuidad en el club. O sea, manifestó Unión la posibilidad de seguir.
Madelón: “Con Unión tengo amor incondicional pero el club debe ordenar prioridades”
La negociación es mano a mano entre Christian Bragarnik (representante del DT) y Luis Spahn, presidente de Unión. En dos semanas, vuelve el plantel: ¿puede firmar por un año con salida en diciembre?
"Yo con Unión tengo ahí un amor incondicional...siempre tiene las prioridades. Ahora se terminó todo y decidí salir un poquito y descansar; se terminó el contrato, nada raro.
Bragarnik-Spahn: Operativo Renovación
O sea que están las dos partes están liberadas: ellos mostraron la intención de seguir. A mí me gustaría, siempre estoy bien ahí, pero quedó ahí y está bien porque creo que el club también tiene que ordenar sus prioridades y hay muchos problemas que resolver. Entonces, estamos ahí descansando, algo que necesitaba mucho", expresó Leo Madelón en declaraciones a Dsports Radio.
Por estas horas, Christan Bragarnik en México y Luis Spahn en Santa Fe negocian la renovación del vínculo del ex "10", ídolo total y actual entrenador. En las últimas horas, incluso, con un rumor instalado: podría registrarse, como exige AFA, el nuevo contrato por un año, pero con una cláusula privada de salida en diciembre 2026; o sea a mitad de la temporada post Mundial.
-El otro día charlamos con el presidente de Unión y dijo: "¿Dónde va a estar Leo mejor que acá? ¿Dónde va a estar mejor que en Unión...?"
-Sí, sí, es verdad, no es que uno porque ande bien o que ahora no me puedan contratar. Hay un reconocimiento muy lindo, está bueno, ¿viste? Yo estuve estos días en Buenos Aires y ando ahí por Caballito, voy a caminar un poco al Parque y hay un reconocimiento lindo.
Cayó bien Unión este año, como simpático, un equipo que varios me dicen de otros clubes que les gustaba, lo miraban entero porque veían un equipo lindo; un equipo noble que atacaba, así que yo lo disfruté. ¿Sabes qué? Es raro esto, ¿no? Pero lo disfruté muchísimo.
-No es fácil escuchar a un entrenador en el fútbol argentino que hable de "disfrutar"...
-En Arsenal, en 2022, había que salir del descenso y era complicado. Fuimos a Central Córdoba de Santiago también a luchar para salir de ahí abajo, después salimos; bueno, en Gimnasia de La Plata fue otro para el infarto...ahí con esa final con Colón..
"Y ahora este año, si bien estaba apremiado el equipo allá por junio del año pasado con el descenso, armamos un equipo lindo de jóvenes, voluntariosos, se comprometieron con un perfil bajo y me gustó.
"Ellos sentían mucha confianza, ¿viste? Había mucha confianza y yo confiaba en ellos también Y salió porque dijimos "vamos a animarnos en todas las canchas". Hicimos buenos partidos, dentro de las posibilidades del equipo. Así que lo disfruté y lo dije el último partido: "Me tocó quedar eliminado, pero fui feliz en el año".
"Es que hicimos un equipo de muchos goles, que atacaba mucho, que más llegaba y también, obviamente, nos han hecho varios goles, quiere decir que también es un equipo joven que se puede equivocar. Pero fue lindo, la verdad, lo disfruté mucho.
-Vos jugaste en un grande como San Lorenzo pero muchas veces parece que "molesta" que haga ruido un equipo del interior...
-Mirá, yo también jugué en Unión, en Central...pero noté una simpatía como que caíamos bien porque nunca especuló el equipo, no nos tirábamos a demorar si íbamos ganando. y seguíamos atacando igual: fue el equipo más limpio del torneo entre amarillas y rojas...creo que hubo una sola roja, porque la otra fue por Copa Argentina el otro día.
Eso habla de un equipo frontal, honesto...creo que eso hizo que no nos ganáramos la bronca de nadie: si ganábamos...ganábamos bien; si perdíamos...perdíamos bien. Jugamos con protagonismo y me gustó.
-Después de ese partido con derrota ante Newell's dijiste: "Cuando perdés no hay que hablar mucho, la gente no quiere escuchar ningún cuento y esto es para corajudos: ¡vamos a clasificar!"…
-Sí, sí, me acuerdo perfectamente esa noche. Es que a veces no es fácil, ¿viste? Tenés que hablar en una derrota, tu gente entusiasmada, pero tenés que decir la verdad y el equipo hizo todo, erró un montón de goles y dijimos..."Igual vamos a intentarlo".
Y ese día yo le dije a los jugadores, "Me gusta cómo están". Terminamos con bronca, fue un partidazo, erramos muchos goles. Hay que seguir insistiendo y lo vamos a pelear, dije: después clasificamos y lo más lindo que me gustó es que llegamos.
Si vos mirabas la cotización, de este plantel y cuerpo técnico, éramos todos cero...valíamos cero pesos. Y sí, de eso se trata lo nuestro: vos hoy mirás y hay jugadores apetecibles por otros clubes.
"No ganamos nada pero sí prestigio..."
-Lo que está claro es que saliste a poner la cara por tus jugadores...
-Hay que respaldar, no hay que esconderse. La gente opina, yo siempre les hablo que sean inteligentes, que sepan caminar en la semana porque las redes son peligrosas: si bien son necesarias para muchas cosas.
Pero también si quedás cautivo de eso puede ser peligroso porque ya empezás a depender de lo que digan los demás y no de quién sos vos. Y uno tiene ese equilibrio: nosotros somos una generación donde la palabra y la acción valen oro; después viene lo demás.
Hoy se compra todo, es más fácil. Entonces, mientras uno lo mantenga ahí, entrene bien, corra bien el equipo, bien los profes, bien los los técnicos que están conmigo, somos muchos los que trabajamos. Mirá, no ganamos nada, pero creo que ganamos prestigio. No ganamos nada de un título, pero sí mucho para mí.
-Cada vez es más firme el rumor de Mateo Del Blanco para Racing de Estrasburgo...
-Mateo es un marcador de punta más dinámico, Barco es de una característica que puede jugar por afuera o un volante interno, como estaba jugando ahora en Estrasburgo. Barco tiene muy buena técnica; Mateo está muy bien, es más dinámico, es más lineal, es un jugador muy vertical que le gusta el gol porque él era extremo en sus inicios.
Mateo jugaba bien de wing en inferiores y también es muy picante, muy buena pegada. Conozco Estrasburgo, es una ciudad linda, así que ojalá que se le pueda dar: igual nos dolería. El mercado pasado fue bravo y ahora este año, además que no sabemos si estamos nosotros, veo mucha incertidumbre en todo".