Más de 250 personas se acercaron este jueves al club Mayoraz para participar de una nueva reunión de Encuentro Unionista, que tuvo también la participación de varios ex jugadores como Luis Abdeneve y Ariel Catinot, entre otros.
Mucha gente en Encuentro Unionista y varios proyectos que presentarían a la actual directiva
Puntualmente, volvió a plantearse la necesidad de la reforma del estatuto para adaptarlo a los tiempos modernos y a una realidad en el manejo de los clubes que ha cambiado en los últimos tiempos.
Durante la noche expusieron distintos integrantes de la agrupación, entre ellos Kily Hoffmann, Guillermo Sabena, Sergio Winkelman, Marcelo Gorosito, Matías Ananía y el propio Pipo Desvaux, quien además presentó oficialmente la incorporación de Gustavo Nepote, ex entrenador de arqueros de Unión y actualmente trabajando con Hernán Crespo, al equipo de trabajo de la agrupación.
También estuvieron acompañando la actividad dirigentes y referentes de la agrupación como Marcelo Ruscitti, Marcelo Villalba, Mirta Placidi, Leonardo Scarel, Fabián Bode, Martín Luncarini, Andrés Román, entre otros integrantes del espacio.
El encuentro sirvió para compartir con socios e hinchas los avances de los distintos equipos técnicos que vienen trabajando desde las elecciones, así como también para convocar a más unionistas a sumarse a las diferentes áreas que conforman el proyecto.
Entre los temas abordados se destacó el trabajo institucional que se viene desarrollando, haciendo foco en la necesidad de modernizar estructuras que tienen su origen en el estatuto de 1907. En ese sentido, se planteó la importancia de "impulsar a la actual comisión directiva, algunas reformas que permitan dotar al club de mayor transparencia, participación y herramientas acordes a los desafíos actuales", algo que ya mencionó Pipo Desvaux en sus apariciones públicas.
Otro de los momentos destacados estuvo a cargo de Sergio Winkelman, quien se refirió a los recursos con los que cuenta actualmente la agrupación y al trabajo de vinculación que viene realizando con empresarios y profesionales que se han ido sumando al proyecto. Durante su exposición remarcó que el crecimiento de Encuentro Unionista no se sustenta únicamente en el respaldo económico, sino también en la capacidad de gestión de sus integrantes, destacando que además de los recursos existe un equipo preparado para llevar adelante proyectos concretos y transformar ideas en realidades para el club.
También hubo un espacio dedicado al desarrollo deportivo, donde se abordó la situación de las divisiones formativas y el fútbol femenino. Se remarcó la importancia de la capacitación permanente de quienes trabajan en la formación de los jóvenes deportistas, entendiendo que el crecimiento de las inferiores impacta directamente en el futuro deportivo, institucional y económico del club.
Por otra parte, se presentaron distintos proyectos en los que la agrupación viene trabajando. Entre ellos se destacó el desarrollo de una aplicación oficial con beneficios para los socios, actualmente en su etapa final, que busca mejorar la experiencia del asociado y fortalecer el vínculo con la institución.
Además, se expusieron propuestas vinculadas a la incorporación de tecnología, modernización de procesos administrativos, herramientas de marketing digital e inteligencia artificial aplicadas a la gestión deportiva e institucional.
Uno de los proyectos que despertó mayor interés fue el desarrollo de una marca propia de indumentaria de alcance internacional. Según se explicó, esta iniciativa podría generar ingresos cercanos al millón de dólares anuales para el club y sus distintas disciplinas, representando una nueva fuente de recursos genuinos para la institución. También se destacó que, tras apenas un mes de gestiones, se logró avanzar en contactos y muestras físicas de cómo sería.
“La transparencia fue otro de los ejes centrales y se remarcó en la necesidad de que los socios tengan acceso a información clara y periódica sobre la vida institucional del club, incluyendo informes trimestrales, ejecución presupuestaria, asistencia de directivos a reuniones de comisión directiva y otros indicadores de gestión”, señalaron los principales referentes del grupo.
“El socio es el verdadero dueño del club y merece contar con información clara y accesible sobre cómo se administra la institución”, fue uno de los conceptos destacados durante las exposiciones.
Desvaux llamó a mantener la convicción y la ambición institucional, señalando que el club debe proponerse siempre los objetivos más altos, “y dejar atrás las limitaciones que históricamente condicionaron su crecimiento”. En ese sentido, remarcó que Unión debe comenzar a pensar en grande y recuperar la confianza en sus propias posibilidades para alcanzar metas cada vez más importantes.