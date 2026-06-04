La agrupación política tatengue que lleva como nombre “Siempre Unión” y cuyos referentes principales son Facundo Vega (hijo del recordado “Cuqui” Vega, ex presidente), el “Pato” César Miretti y Matías Rittiner entre otros, enviaron formalmente una nota dirigida a la actual Comisión Directiva que preside Luis Spahn.
“Siempre Unión” sale a la cancha y propone la reforma del Estatuto
El referente de este movimiento tatengue es Facundo Vega, hijo del recordado y querido “Cuqui”, ex presidente de la entidad de López y Planes. Proponen un Máster Plan que está titulado: “Unión 2050”.
"Instancia de diálogo formal"
En la misma expresan el deseo de “iniciar una instancia de diálogo formal, a fin de construir en forma conjunta un proyecto integral y consensuado de reforma y modernización del Estatuto Social que rige nuestra institución”.
“El momento ideal para debatir, discutir y enriquecernos con este tema es ahora: no hay elecciones hasta dentro de dos años, no hay fútbol por dos meses. Además, si bien considerado que este modelo de gestión está agotado, quiero decir a favor del presidente que muchas veces Spahn planteaba en reuniones de Comisión Directiva que su idea siempre fue reformar el estatuto del Club Atlético Unión.
"Lo que pasa es que el día a día te mata, Unión es un club muy grande”, reconoce el “Pato” César Miretti, uno de los referentes de “Siempre Unión”. Alberto López, Ignacio Sánchez, Mariano Carmelé, Miguel Vadlez, Carlos Oliver, Eduardo de Santis, Renzo Sejas e Ignacio Vanni son algunos de los socios tatengues que componen la flamante agrupación, que visitaron el programa ADN GOL.
A la hora de reflexionar con este importante pedido institucional a la actual CD de Unión, la nueva agrupación asegura que “el estatuto constituye el pacto fundamental que da sustento normativo y político a la vida institucional del Club.
En virtud de ello, creemos que resulta prioritario impulsar su actualización, a fin de dotarlo de mayores niveles de precisión y previsibilidad, atendiendo a los nuevos desafíos que impone la realidad social, deportiva y organizativa de nuestra comunidad”.
El mismo Miretti, que fue integrante de la directiva de Luis Spahn en la gestión anterior y se alejó por diferencias en el famoso “proyecto de club”, reconoce que “el día a día de una comisión te consume y no te deja pensar. Hoy estamos afuera dedicados exclusivamente a planificar el club a 20 o 30 años”.
Otro de los referentes de la agrupacón, el abogado Matías Rittiner, fue (con un grupo de profesionales tatengues) responsable del denominado “Anteproyecto de Reforma del Estatuto de 1907”, al cual lo califican como “desactualizado” acorde a las demandas modernas de la institución.
Estatuto de 1907: quedó viejo...
Los puntos más importantes de lo que propone “Siempre Unión” son los siguientes:
-Límite a las reelecciones: Se propone un esquema de una sola reelección consecutiva para los cargos de presidente y vicepresidente (un máximo de dos mandatos obligatorios de tres años cada uno), evitando la permanencia indefinida.
-Fecha fija para las elecciones: El proyecto estipula que los comicios se realicen de forma inamovible el último fin de semana de mayo, eliminando cualquier tipo de especulación política basada en los calendarios o resultados deportivos de la AFA.
-Boleta Única y voto a distancia: Se busca adaptar el sistema electoral al modelo de la provincia de Santa Fe mediante la Boleta Única de sufragio, sumando además el derecho al voto a distancia para los socios foráneos.
-Reconocimiento automático a vitalicios: El nuevo texto contempla que aquellos socios que cumplan 70 años de edad y registren 40 años de aportes ininterrumpidos adquieran la condición de vitalicios de forma automática, eliminando las campañas de captación pagas que comprometen el patrimonio futuro del club.
-Asambleas Informativas Obligatorias: Se plantea la obligatoriedad de realizar una asamblea anual puramente informativa y sin votación, separada de la clásica asamblea de balance, para que la CD rinda cuentas al socio. Su incumplimiento acarreará la sanción de no poder postularse en los siguientes comicios.
-Aportes particulares: el Caso Spahn: Uno de los temas más sensibles abordados en la mesa de Radio Gol fue el vacío legal respecto a cómo se regulan y devuelven los aportes de dinero particulares realizados por los dirigentes (como ocurre históricamente con el actual presidente).
Al respecto, Rittiner detalló que el anteproyecto introduce un estricto mecanismo de transparencia: “Cualquier aporte, ya sea de directivos o de terceros, deberá ser aprobado explícitamente por acta de comisión directiva o ante escribano público, dejando asentado el monto, la moneda, los intereses y la forma exacta de devolución, debiendo figurar además de manera específica en los balances”.
Finalmente, tanto Miretti como Rittiner coincidieron que “la foto de hoy financieramente es mala. Hay muchos proveedores que no están cobrando y se vive una situación complicada, dependiendo exclusivamente de la venta de algún jugador o del cobro de alguna cuota atrasada”.
Descartando por completo la figura de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), desde “Siempre Unión” aseguran que “nuestra agrupación se encuentra actualmente abocada a la elaboración de un proyecto de reforma estatutaria integral, que tiene como norte fortalecer el funcionamiento institucional, delimitar de modo más claro los derechos y deberes de socios y dirigentes
"Además, propiciar el debate sobre temas de alta sensibilidad como el régimen electoral, reelección, incluyendo —entre otros— la posibilidad del voto a distancia o foráneo. Entendemos, sin embargo, que un proceso de reforma de esta envergadura no puede ni debe ser unilateral ni excluyente”, finalizan.