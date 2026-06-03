En una nueva edición de “La Mesa del Fútbol", conducido por “Tato” Grande junto a Daniel Potenza y Juan Rodríguez Brizuela, tuvieron como invitado a Luis Fabián Artime, quien habló sobre el futuro de Belgrano luego de la histórica consagración en el Torneo Apertura.
Artime ofrece a Unión comprar a Thiago e incluir la deuda de Colazo
En la primera ventana, que fue en diciembre 2025, la respuesta del Tate fue negativa ante la oferta celeste. Ahora, Belgrano vuelve a la carga y los rojiblancos necesitan generar ingresos para terminar el año.
"Estamos negociando con Unión"
Uno de los temas abordados fue la situación del uruguayo Thiago Cardozo. Sobre el arquero, el presidente Artime confirmó que las conversaciones continúan abiertas: “Hace unos meses le hicimos una oferta a Unión que no era satisfactoria. Estamos negociando. Es un arquero más que interesante, nos dio mucho y ojalá se pueda quedar, pero también está el costo...", expresó el ahora presidente de Belgrano Campeón.
En el mismo sentido, con un préstamo que vence en diciembre de 2026, el mismo Luis Fabián Artime explicó: "El Huevo Colazo está en la forma de pago, ya que Unión tiene una deuda para con nosotros". De esos 600.000 dólares con los que Unión compró a Colazo, el Tate debería (aproximadamente) la mitad. O sea, 300.000.
Como se sabe, Unión cedió a Thiago Cardozo a Belgrano de Córdoba hasta el mes de diciembre de 2026. En ese entonces, se fijaron dos opciones de compra:
- En el mes de diciembre de 2025, por 1.000.000 de dólares
- En el mes de julio de 2026, por 1.200.000 dólares
La cotización que está fijada en el contrato es para adquirir el ciento por ciento de la ficha del arquero campeón. Esa torta del 100 se divide entre el 65 por ciento del Tate y el 35 por ciento del grupo que maneja el arquero.
Plata más deuda por Colazo: 600 y no 780
“La idea que tiene Luifa es incluir 300.000 dólares que Unión le debe por Colazo y poner otros 300.000 dólares arriba. Así, quedaría bastante cerca de lo que le corresponde a Unión: 780.000 dólares”, explican desde Córdoba.
Ahora bien, ¿de qué manera se haría cargo de ese 35 por ciento del aquero para llegar a 1.2 millones de dólares?. Por un lado, Belgrano le ofrece menos a Unión y menos al golero.
Y así como con el Tate pide “descontar” la deuda por el delantero Colazo (casi 300.000 dólares), en el caso de Thiago Cardozo la estrategia es la siguiente: comprarlo, firmar tres años de contrato hasta diciembre de 2029 y poder pagar esa diferencia en 36 cuotas que impactarían en el salario del “1” uruguayo.
Además, en la misma charla, Daniel Potenza lo consultó a “Luifa” Artime sobre las charlas con Ricardo Zielinski de cara al segundo semestre. El presidente del "Pirata" aclaró que todavía no hubo una reunión formal: “No nos sentamos a hablar todavía. Estamos planificando la pretemporada que arranca el 24 de junio y que no se vaya ninguno”, sostuvo.
Por último, dejó en claro cuál será la postura del club respecto a posibles salidas en el próximo mercado de pases. “Para que se vaya un jugador tiene que llegar una oferta mucho más que importante”, afirmó “Luifa”.