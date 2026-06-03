Se vence la segunda opción del “Pirata”

Artime ofrece a Unión comprar a Thiago e incluir la deuda de Colazo

En la primera ventana, que fue en diciembre 2025, la respuesta del Tate fue negativa ante la oferta celeste. Ahora, Belgrano vuelve a la carga y los rojiblancos necesitan generar ingresos para terminar el año.