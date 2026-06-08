¿Señal positiva para la renovación?

Madelón vuelve de sus vacaciones el 16, la pretemporada arranca el miércoles 17

Si bien la fecha original para el reinicio de los entrenamientos en Casa Unión era la del próximo lunes 15, en las últimas horas tomó fuerza la chance de que el reencuentro del grupo se produzca un par de días después, con Leo y su cuerpo técnico al frente. La firma del nuevo contrato se daría el martes, aunque restan afinar detalles en la parte deportiva para asegurar la continuidad.