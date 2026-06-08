En las horas previas a la que fuera la última presentación de Unión en el primer semestre de la temporada 2026, con derrota y eliminación a manos de Independiente por la segunda fase de la Copa Argentina, se dio a conocer la fecha de inicio de la preparación con vistas a la segunda mitad del año.
Madelón vuelve de sus vacaciones el 16, la pretemporada arranca el miércoles 17
Si bien la fecha original para el reinicio de los entrenamientos en Casa Unión era la del próximo lunes 15, en las últimas horas tomó fuerza la chance de que el reencuentro del grupo se produzca un par de días después, con Leo y su cuerpo técnico al frente. La firma del nuevo contrato se daría el martes, aunque restan afinar detalles en la parte deportiva para asegurar la continuidad.
Desde aquel viernes 22 de mayo por la noche en Rosario, el grupo de jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Carol Madelón quedaron licenciados por espacio de 3 semanas, con la fecha del lunes 15 de junio señalada para el reencuentro en Casa Unión.
Con la renovación del contrato del entrenador como principal tema a resolver en el mundo Unión, la idea original era retomar las prácticas para disponer de 5 semanas completas para la puesta a punto física y futbolística de cara al estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional previsto para el último fin de semana de julio post mundial.
En el transcurso del fin de semana, desde la propia institución trascendió la posibilidad de modificar la fecha de inicio de la pretemporada, la cual se retrasaría un par de días y estaría comenzando finalmente en la mañana del próximo miércoles 17.
Las razones de la postergación
La posibilidad concreta de la postergación de la vuelta al trabajo tendría un motivo claro que a su vez abre la ilusión para todos aquellos hinchas tatengues que esperan con ansias el anuncio sobre la continuidad del entrenador con más presencias en la historia en el banco rojiblanco. De vacaciones en el exterior desde la semana pasada, Madelón tiene como fecha de regreso la del martes 16.
Más por causalidad que por casualidad, se especula por estas horas que el cambio en la fecha de inicio de la preparación responde exclusivamente a los tiempos del entrenador, allanando el camino a una renovación de contrato que, según confían desde López y Planes 3535, está muy encaminada pero no sellada en un ciento por ciento.
Si las negociaciones abiertas entre la dirigencia y Cristian Bragarnik, el agente del DT, llegan a buen puerto, la idea es que el entrenador llegue el martes a Santa Fe, ponga el “gancho” de su nuevo vínculo contractual y desde el miércoles esté al frente de los entrenamientos con vistas a la segunda mitad de la temporada.
En este marco, desde ambas partes se reconoce que lo que resta por definir son los detalles del proyecto deportivo que pretende encarar Unión, dando por sentado que la diferencia económica que en algún momento había surgido estaría zanjada por la voluntad de ambas partes de seguir trabajando juntas.
Lo que falta definir
En referencia al famoso “proyecto”, las cuestiones a resolver tienen que ver con la renovación lógica y necesaria que tendrá un plantel del que tanto Madelón como los dirigentes saben que tendrá bajas sensibles por las salidas por venta de más de una de sus figuras y habituales titulares.
En un contexto económico que desde el propio club reconocen como “complejo”, el DT y la dirigencia reconocen que Unión debe vender para poder acomodar sus cuentas y contar con recursos para poder salir a un mercado de pases que promete ser cerrado y muy exigente.
Ante este panorama por todos conocido, será fundamental que tanto desde el lado del ídolo como desde la vereda dirigencial encuentren un punto de entendimiento sobre cuestiones clave como los refuerzos a buscar, los jugadores que deben salir de Santa Fe y el lugar que tendrán los juveniles en el equipo que se viene.
Con las posturas y las necesidades claras, el cambio de fecha del arranque de la pretemporada asoma como una señal positiva en el que debe ser el puntapié inicial del futuro inmediato de Unión.