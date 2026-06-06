Mientras el plantel profesional de Unión disfruta los últimos días de vacaciones y el binomio Luis Sphan-Christian Bragarnik terminan de darle forma al contrato de renovación de Leonardo Carol Madelón, otro equipo se anota en la grilla de interesados por el zaguero uruguayo Maizon Rodríguez: Independiente de Avellaneda.
Independiente también lo quiere a Maizon pero Unión “se planta”
Como se sabe, el Tate adquirió el 50 por ciento del zaguero uruguayo en 825.000 dólares a Juventud Las Piedras. Hace poco, Sphan rechazó el ofrecimiento de Botafogo. Unión endurece su postura en torno al charrúa.
Primero Botafogo, ahora el Rojo
Tal como publicara El Litoral, Unión rechazó formalmente la propuesta del Botafogo de Brasil, por la cantidad (tres millones de dólares) y la forma de pago: tres cuotas de “un palito verde” pagaderos en 2026, 2027 y 2028. O sea, para Botafogo o para el Rojo: Unión se planta para que la venta de Maizon sea un gran negocio. “Que no se vaya por chauchas y palitos”, repiten en López y Planes.
Como se sabe, Unión adquirió el cincuenta por ciento de la ficha a Juventud Las Piedras en 825.000 dólares: de ese monto, reconocido por el mismo presidente del Tate, los rojiblancos le deben a los charruás.
En cuanto al nuevo interesado, en Avellaneda ya hace un par de semanas que Gustavo Quinteros se reunió con los dirigentes de Independiente y les hizo saber que pretende al menos cuatro refuerzos para la segunda parte de la temporada. Y en medio de un contexto complejo desde lo económico, el entrenador contará con un refuerzo inesperado. ¿Quién? David Martínez, quien retornará de su préstamo.
Quinteros pretende al menos dos defensores centrales, un volante mixto y un centrodelantero. La idea es tener un equipo competitivo para el Torneo Clausura y para la Copa Argentina, por lo que precisará refuerzos que le aporten un salto de calidad al plantel profesional.
Eso sí: los pedidos estarán sujetos a la dinámica del mercado de pases de invierno, ya que si el Rojo vende futbolistas, evaluará sumar posibles reemplazantes para tapar los huecos que queden.
Más allá que el interés del Rey de Copas recién se hace público por el zaguero de Unión,el fútbol argentino sabe que Independiente está inhibido por el Caso Gaibor.
Por lo que trascendió, la dirigencia del Rey de Copas ya puso en marcha la ingeniería financiera y bancaria para transferir los fondos al mediocampista ecuatoriano durante la próxima semana.
En Avellaneda se juega contrarreloj, pero con un plan sobre la mesa. La institución ya inició formalmente el procedimiento bancario necesario para transferir, durante la próxima semana, la suma de 1,5 millones de dólares a Fernando Gaibor.
Por ahora Independiente está inhibido
Esta operación resulta vital para el club, ya que permitirá levantar de forma definitiva la inhibición que hoy pesa sobre el Rojo y que limita por completo su actividad en el mercado de pases.
Actualmente, las oficinas del club trabajan para completar todos los trámites administrativos y financieros requeridos para concretar el pago al mediocampista ecuatoriano.
Si el complejo proceso bancario internacional no sufre ningún tipo de inconveniente, el dinero se acreditará en los próximos días. Esto le permitirá a Independiente avanzar de inmediato con el levantamiento formal de la sanción, la cual está vigente hace casi siete años.
Los fondos para saldar dicha deuda provienen de Europa. Entre mañana y el lunes, las arcas de la institución recibirán la totalidad del pago por parte del Pisa de Italia correspondiente al pase de Felipe Loyola.
Se trata de una suma cercana a los 2 millones de dólares que ingresarán de manera inmediata, otorgándole a Independiente la liquidez necesaria para girar el millón y medio correspondiente a la deuda de Gaibor
Para entender cómo se llegó a esta situación hay que remontarse a comienzos de 2018. Fernando Gaibor llegó a Independiente procedente de Emelec, luego de que el club desembolsara 4,2 millones de dólares por el 70% de su pase. El volante firmó un contrato por cinco temporadas, pero su ciclo quedó totalmente marcado y condicionado por los severos problemas económicos del club.
En 2019 fue cedido a préstamo al Al-Wasl y, poco tiempo después, se declaró jugador libre por falta de pago. El conflicto escaló rápidamente a la vía legal en un juicio que el futbolista terminó ganando en todas las instancias.
Hace un tiempo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Gaibor e intimó a Independiente a saldar la deuda en un plazo de 30 días. Al no poder cumplirse dicho plazo, semanas después se efectivizó de forma oficial la sanción de la FIFA, obligando al club a abonar este millón y medio de dólares para destrabar su situación registral.
Aunque a lo largo de estos años se negociaron varios acuerdos de pago para ir saldando la deuda en cuotas, Independiente nunca cumplió con su parte y siempre terminó recayendo en la misma situación: inhibición por parte de la FIFA.
Ahora, mientras la comisión directiva trabaja a contrarreloj para cancelar el monto y recuperar la posibilidad de incorporar futbolistas, de forma paralela se busca cerrar el gran anhelo del libro de pases: concretar la vuelta de Esequiel Barco y ese zaguero que podría ser Maizon Rodríguez de Unión.
Mientras todos los cañones de la ingeniería financiera de Independiente están apuntados a resolver esa inhibición de Fernando Gaibor, al mismo tiempo la dirigencia del Rojo logró cancelar conflicto que merodeaba sigilosamente por los pasillos de la FIFA.
En las últimas horas, la institución de Avellaneda le abonó 120 mil dólares a Football Agency (por el pase de Martín Campaña). Con este desembolso, el Rojo consiguió que se levante de manera definitiva una de las tantas demandas que pesaban sobre el club en el ente regulador del fútbol mundial.
Si bien el monto parece menor en comparación con los fallos millonarios que el club viene arrastrando, la resolución de este conflicto era de vital importancia. Al tratarse de una demanda formal ante la FIFA, el incumplimiento de los plazos legales corría el serio riesgo de transformarse en una nueva inhibición.