Vargas, Del Blanco, Profini y además

Independiente también lo quiere a Maizon pero Unión “se planta”

Como se sabe, el Tate adquirió el 50 por ciento del zaguero uruguayo en 825.000 dólares a Juventud Las Piedras. Hace poco, Sphan rechazó el ofrecimiento de Botafogo. Unión endurece su postura en torno al charrúa.