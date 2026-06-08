En la tarde de este lunes y con la disputa en simultáneo de 5 partidos, tuvo continuidad la décimo séptima y penúltima fecha de la fase regular de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
La reserva de Unión ganó en La Tatenguita y llega con chances a la fecha final
Fue 2 a 0 a Atlético Tucumán con goles de Cerrudo y Aimar por la penúltima jornada del Apertura. El equipo de Trionfini quedó quinto, con los mismos puntos que el último clasificado pero peor diferencia de gol. La próxima semana cierra la fase regular en cancha de Instituto con la oportunidad de meterse en los cuartos de final.
En este marco, y en el predio deportivo La Tatenguita, Unión recibía a Atlético Tucumán con la obligación de volver a ganar para mantener intactas las chances de clasificarse a los cuartos de final del primer certamen de la temporada.
Tras la gran victoria conseguida el jueves pasado en su visita a Godoy Cruz, la reserva rojiblanca arrancaba esta penúltima jornada a 3 puntos del último clasificado sabiendo que solo le servía asegurar los 6 puntos en disputa para esperar una combinación de resultados que le sirva para cerrar la fase regular en el cuarto lugar del grupo A.
Con esta premisa, el tatengue recibió este lunes a un Atlético Tucumán de gran campaña en la Copa Proyección, instalado en el tercer puesto de la zona con 27 unidades y con la posibilidad concreta de sacar pasaje a los cuartos de final en Santa Fe.
Con una soberbia actuación, y un dominio manifiesto de principio a fin, Unión sumó un verdadero triunfazo por 2 a 0 y gracias a las conquistas señaladas por el centro delantero Valentín Cerrudo y el defensor central Mateo Aimar, ambos en el primer tiempo.
Con este resultado, el equipo de Alejandro Trionfini llegó a la línea de las 26 unidades en el campeonato, alcanzando en puntos a Rosario Central, que hoy es el último en clasificar.
El canalla tiene una mejor diferencia de gol (+8 contra +2 del tatengue) y en esta penúltima fecha se enfrentará nada menos que con River, otro de los equipos que está en la pelea por un lugar entre los mejores 4.
Con los resultados de este lunes, y varios partidos por completarse en la semana, la tabla del grupo A tiene como único líder al ya clasificado Vélez que suma 38. Por detrás y en la pelea aparecen Racing y el propio decano tucumano con 27, Central y Unión con 26, River y Argentinos con 25 y varios equipos más que, con un partido menos, tienen 23.
Uno de esos conjuntos es Instituto de Córdoba, que el miércoles estará visitando a San Lorenzo y será el rival del tate en la fecha final la semana que viene. Con este panorama, Unión sabe que aunque no depende de sí mismo, en caso de derrotar a la gloria quedará bien perfilado para, con un par de buenos resultados ajenos, lograr el boleto a los playoffs de la Copa Proyección en el Apertura.
El resto de los resultados
En el resto de los resultados del lunes por esta fecha 17 del campeonato de reserva de AFA, Defensa le ganó 2 a 1 Ferro mientras que Godoy Cruz superó 2 a 0 como visitante a Gimnasia La Plata. Además, Racing perdió en condición de local con Banfield por 2 a 1 e Independiente Rivadavia venció 2 a 0 a Quilmes en Mendoza.
Vale recordar que esta fecha se abrió el pasado viernes 5 con el triunfo visitante de Belgrano 2 a 0 sobre Platense y que este martes Colón jugará desde las 19 su partido por el grupo B, visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero.
La síntesis
UNIÓN: Kuverling; Fazzi, Fagioli, Aimar y Ayala; Iacono, Peresutti, Vera y Torres; Benavídez y Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
ATLÉTICO TUCUMÁN: Mazza; Funes, Posse, Jung y Paunero; Olima, Velardez, Videla y Paz; Vallejo y Granillo.
Goles: Cerrudo y Aimar (U), ambos en el primer tiempo.
Árbitro: Eduardo Coyto