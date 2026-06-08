Copa Proyección

La reserva de Unión ganó en La Tatenguita y llega con chances a la fecha final

Fue 2 a 0 a Atlético Tucumán con goles de Cerrudo y Aimar por la penúltima jornada del Apertura. El equipo de Trionfini quedó quinto, con los mismos puntos que el último clasificado pero peor diferencia de gol. La próxima semana cierra la fase regular en cancha de Instituto con la oportunidad de meterse en los cuartos de final.