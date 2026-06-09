Unión espera la oferta desde Avellaneda

Independiente sueña con Figal, pero va por Maizon: dinero más Fede Vera

El Rey de Copas compraría el cincuenta por ciento del Tate: dinero y el préstamo por una temporada del “4” que volvió de Huracán. En su momento, Unión puso 825.000 dólares y se asoció con Juventud Las Piedras.