Independiente atraviesa un mercado de pases especialmente delicado, en el que antes de avanzar con la llegada de refuerzos necesita ordenar su situación económica y regularizar distintos frentes institucionales. En ese marco, Kevin Lomónaco aparece como uno de los principales candidatos a dejar el club y ya despertó el interés concreto de dos equipos del fútbol mexicano: León y Tigres.
Independiente sueña con Figal, pero va por Maizon: dinero más Fede Vera
El Rey de Copas compraría el cincuenta por ciento del Tate: dinero y el préstamo por una temporada del “4” que volvió de Huracán. En su momento, Unión puso 825.000 dólares y se asoció con Juventud Las Piedras.
Desde hace varios mercados de pases, Lomónaco figura en el radar de distintos clubes de la Liga MX como una alternativa para continuar su carrera. Si bien el propio futbolista manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de dar el salto al fútbol europeo, la ausencia de ofertas desde el viejo continente y una merma en su rendimiento individual llevaron a que su entorno adopte una postura más flexible: hoy están dispuestos a escuchar propuestas desde México y ya no descartan ese destino de manera tajante.
En esta oportunidad, los clubes que siguen de cerca la situación del zaguero central son León (propiedad del Grupo Pachuca, con el que Independiente mantiene una relación fluida) y Tigres. Si bien el interés de ambas instituciones es concreto y se sostiene desde hace tiempo, hasta el momento no se han presentado ofertas formales. No obstante, con el avance del mercado no se descarta que en las próximas semanas puedan registrarse avances y eventuales negociaciones por Lomónaco.
Cabe destacar que, a día de hoy, Independiente mantiene una deuda con Red Bull Bragantino cercana a los 3 millones de dólares por el 75% del pase del defensor. Hasta el momento, la institución solo abonó 400 mil dólares, correspondientes a una primera cuota que originalmente había sido fijada en 700 mil. Ante el incumplimiento de los plazos acordados, el club brasileño acudió a instancias legales ante la FIFA, reclamando el pago de 2,6 millones de dólares, además de intereses y multas acumuladas. En este escenario, la venta del futbolista aparece como la única vía posible para que el Rojo pueda saldar la deuda con la entidad brasileña.
Actualmente, el marcador central disfruta de sus vacaciones en España junto a su pareja, mientras aguarda definiciones respecto a su futuro profesional. Con el mercado de pases en pleno movimiento y la necesidad de Independiente de resolver cuestiones económicas urgentes, las próximas semanas serán determinantes para conocer si su salida se concreta y termina siendo una pieza clave para el reordenamiento financiero del club.
Como se sabe y ya informara El Litoral, Gustavo Quinteros pidió “dos marcadorfes centrales” como refuerzos. El primer sueño parece un imposible, que es recuperar a Nicolás Figal, actualmente en Boca.
El segundo en la lista es el uruguayo Maizon Rodríguez. La idea de la dirigencia roja es ofertar un dinero importante y ofrecer el préstamo de un año por Federico Vera, comprando en su momento por el Rey de Copas al Tate.
Aunque el mercado de pases todavía no comenzó, en Independiente ya analizan alternativas para el lateral derecho. En ese contexto, surgió la posibilidad de un regreso anticipado de Federico Vera, quien había sido cedido a Huracán en enero de 2026 tras perder terreno con la llegada de Leonardo Godoy.
El defensor comenzó siendo titular en el Globo, pero bajos rendimientos y algunas lesiones lo hicieron perder el puesto. Apenas sumó 450 minutos en seis partidos y, ante la falta de conformidad en Huracán y la incertidumbre sobre el futuro de Godoy en el Rojo, no se descarta que Vera vuelva a Avellaneda en este mercado.
Más allá de esta chance, el Rey de Copas prepara un “combo”: dinero por Maizon y el préstamo de Fede Vera por una temporada. En su momento, Unión adquirió el cincuenta por ciento de la ficha a Juventud Las Piedras en 825.000 dólares y de ese monto, reconocido por el mismo presidente del Tate, los rojiblancos le deben a los charruás.
“Independiente ofrece vidriera y mejor salario, pero mejoraría solamente el dinero que puso Unión, que tiene los federativos. ¿Y el otro cincuenta por ciento de Juventud Las Piedras?: lo mantendría el club uruguayo, aspirando que Maizon explote con la camiseta de Independiente de Avellaneda”, afirman.
Hace poco, Unión rechazó formalmente la propuesta del Botafogo de Brasil, por la cantidad (tres millones de dólares) y la forma de pago: tres cuotas de “un palito verde” pagaderos en 2026, 2027 y 2028. En ese caso, eran por el ciento por ciento. Ahora, Independiente ofrece dinero más Vera pero solamente por el cincuenta por ciento del Tate.