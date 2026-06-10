En un miércoles de novedades en el mundo Unión, y mientras el plantel disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de iniciar los trabajos de pretemporada con la mira puesta en el segundo semestre del 2026, en el transcurso de la jornada se conocieron informaciones importantes vinculadas a dos futbolistas que supieron disfrutar de grandes momentos con la camiseta rojiblanca.
Fin de ciclo para 2: Unión le rescinde el contrato a Corvalán y Enzo Roldán
A la par del acuerdo final para la continuidad de Madelón, la dirigencia rojiblanca llegó a un entendimiento con el defensor y con el mediocampista para interrumpir anticipadamente sus vínculos contractuales. El ex capitán le pone fin a una etapa de 8 años consecutivos vistiendo la camiseta rojiblanca, mientras que el puntano se va sin sumar un solo minuto de acción en 2026. Los dos se quedan con el pase en su poder.
Tras un semestre en el cual no fueron tenidos en cuenta por Leonardo Madelón, ambos llegaron a un acuerdo para finalizar de manera anticipada su etapa con la casaca tatengue.
La referencia es para el defensor Claudio "Mugre" Corvalán y el mediocampista Enzo Roldán, quienes en la previa del comienzo de la preparación con vistas al Torneo Clausura y con 6 meses de contrato por delante lograron un entendimiento económico con la dirigencia que encabeza Luis Spahn para rescindir sus contratos y dejar Santa Fe con antelación.
En ambos casos, se espera que en las próximas horas pasen por las oficinas de López y Planes 3535 para firmar el término de sus vínculos para poder continuar con sus respectivas carreras y buscar un nuevo destino con el pase en su poder.
Se trata de dos futbolistas a los cuales en el inicio de la temporada el propio Madelón les había manifestado su decisión de no tenerlos en cuenta, abriendo la puerta en aquel entonces para que salgan de Unión hacia un club donde puedan encontrar continuidad.
Luego de que el libro de pases cerrara y ni Corvalán ni Roldán consiguieran equipo, ambos permanecieron entrenando junto al plantel profesional aunque con tareas diferenciadas y sin participar de las prácticas de fútbol.
Recién sobre el cierre del semestre y como reconocimiento a su esfuerzo y aporte diario, fue el ex capitán el que sumó presencias en el banco y hasta un puñado de minutos en cancha como opción en el lateral izquierdo y ante la salida por lesión de Bruno Pittón.
Ante el inminente comienzo de un nuevo semestre sin lugar en Unión y con algunos meses de vigencia en un vínculo que ninguna de las partes pretendía renovar, desde el club y desde los entornos de los jugadores se avanzó en esta posibilidad de acelerar el proceso, ahorrándose varios meses de salario y a la vez permitiéndole a los futbolistas elegir su próximo destino con absoluta libertad.
8 años, más de 220 partidos y un recuerdo imborrable
Con esta rescisión anticipada, se va por la puerta de atrás uno de los grandes referentes que tuvo Unión dentro y fuera del terreno de juego durante casi una década. En tiempos de planteles de corta duración, era y es una situación extraña la continuidad de Claudio Corvalán vistiendo durante 8 años consecutivas la camiseta rojiblanca.
Llegado a mediados del 2018 de la mano del propio Madelón, "Mugre" deja Santa Fe con la friolera de 221 partidos jugados por todas las competencias, anotando 3 goles y ganándose un lugar en el corazón del hincha de Unión que siempre valoró su identificación y su sacrificio a pesar de los lógicos vaivenes en su rendimiento deportivo.
A nadie podrá sorprender si en un futuro no tan lejano, Corvalán y el club de la Avenida vuelven a unir sus caminos con el defensor en otro rol. Mientras tanto, el zurdo de 37 años deberá cotejar opciones para seguir en actividad priorizando encontrar continuidad en la recta final de su trayectoria deportiva.
De promesa y apuesta a una salida sin pena ni gloria
Distinto pero también particular fue el recorrido de Enzo Roldán por Unión de Santa Fe. Llegado a la ciudad hace 5 años como una joven promesa de la reserva de Boca, el puntano tuvo un segundo semestre de 2021 consagratorio, siendo clave en el equipo que logró la clasificación a la Sudamericana de la mano de Munúa.
Sus buenas actuaciones prácticamente obligaron a Spahn y compañía a hacer uso de la opción de compra de 1 millón de dólares por la mitad del pase que se había establecido desde el club de La Ribera. Una vez siendo patrimonio tatengue, Roldán alternó buenos y malos momentos, perseguido por lesiones que complicaron su permanencia en un gran momento allá por 2023 y con Kily González como DT.
Tras salir en 2025 a préstamo a Platense a buscar una continuidad que tampoco consiguió, Enzo ni siquiera fue tenido en cuenta para integrar el banco de suplentes en alguno de los 20 partidos que jugó en Unión en el primer semestre del año, razón que precipitó su salida anticipada del club que apostó por él.