Tenían vínculo hasta diciembre

Fin de ciclo para 2: Unión le rescinde el contrato a Corvalán y Enzo Roldán

A la par del acuerdo final para la continuidad de Madelón, la dirigencia rojiblanca llegó a un entendimiento con el defensor y con el mediocampista para interrumpir anticipadamente sus vínculos contractuales. El ex capitán le pone fin a una etapa de 8 años consecutivos vistiendo la camiseta rojiblanca, mientras que el puntano se va sin sumar un solo minuto de acción en 2026. Los dos se quedan con el pase en su poder.