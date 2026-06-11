Minutos después de hacer oficial el anuncio de la continuidad de Leonardo Carol Madelón como entrenador del primer equipo de Unión de Santa Fe, el secretario deportivo tatengue Santiago Zurbriggen abordó cuestiones vinculadas a los nombres propios de futbolistas tatengues en el mercado de pases que lentamente comienza a activarse tanto en el plano nacional como a escala internacional.
Zurbriggen confirmó que la venta de Profini está “avanzada” y las salidas de Corvalán y Roldán
El director deportivo se refirió a 3 de los apellidos que en las últimas horas tomaron trascendencia por su inminente salida de Santa Fe. El volante central está a un paso de ser transferido en una cifra millonaria, el “Mugre” rescinde 6 meses antes y por Roldán se estudian opciones para evitar perder patrimonio.
En diálogo con el programa oficial del club, el valesano le dio trascendencia a varias de las informaciones que durante las últimas horas surgieron en torno a varios futbolistas que formaron parte del plantel rojiblanco que disputó el primer semestre de la temporada.
"Restan cuestiones burocráticas"
El primero de esos casos, probablemente el más resonante por la chance de concretar una transferencia millonaria, es el de Rafael Profini. Respecto del volante central, Zurbriggen reveló que existe un ofrecimiento formal del fútbol europeo, en particular de Ucrania, y que las gestiones están “avanzadas” en la chance de que el club venda un porcentaje o la totalidad de la ficha.
Si bien no se expresó públicamente sobre cifras, se sabe que la operación rondaría los 3 millones de dólares para la institución santafesina, que por estas horas discute la posibilidad de retener un porcentaje de la ficha del juvenil de 22 años de cara a una transferencia a futuro.
"Llegó una oferta. Está bastante avanzado, faltan cuestiones burocráticas, pero se está avanzando", fueron las textuales palabras del mánager rojiblanco sobre el caso Profini.
En esta misma línea, Zurbriggen aprovechó para actualizar la situación del resto de los jugadores de Unión que están posicionados en el mercado, señalando que por el momento "no hay ofertas formales. Son todos sondeos".
Profundizando en los casos de Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, el director deportivo de Unión confesó que "hay clubes preguntando por ellos y también por varios jugadores de Unión que tuvieron un gran semestre. Seguramente van a llegar ofertas formales porque recién arranca el mercado de pases".
Corvalán y Roldán, 2 que no siguen
En otro tramo de la entrevista con Unión Play, el programa oficial de la entidad de la Avenida, Santiago Zubriggen confirmó que Claudio Corvalán y Enzo Roldán no formarán parte del plantel que disputará el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En el caso del defensor, como adelantó El Litoral, se llegó a un acuerdo entre las partes para rescindir de manera anticipada el vínculo contractual que finalizaba en diciembre de este año.
Sobre el ex capitán, Zurbriggen explicó: "Charlamos con Claudio y aceptó la propuesta del club. Fue un gran profesional y una gran persona. No tengo dudas de que el día de mañana tendrá las puertas abiertas para volver al club".
Corvalán, que en las próximas horas firmará los papeles para formalizar su salida de la institución, deja Unión después de 8 temporadas consecutivas en las que jugó 221 partidos y convirtió 3 goles.
Respecto de Roldán, el director deportivo planteó un escenario diferente, en el cual Unión intentará no dejarlo en libertad de acción para evitar perder patrimonio y hacer valer el dinero que en su momento invirtió por el jugador. Sobre esta situación, Zurbriggen dijo que "Enzo no va a ser parte del proyecto futbolístico, pero vamos a buscar la manera de que pueda sumar minutos en otro lado".
De esta manera, la dirigencia tatengue y el propio mánager intentarán que el futbolista pueda salir a préstamo tras un semestre en el que no tuvo acción y un 2025 con muy poco rodaje en Platense. Vale la pena recordar que el ex Boca tiene vínculo hasta diciembre de este año, por lo que en caso de salir cedido debería firmar una extensión de vínculo.
Desde el lado del jugador, no verían con malos ojos la posibilidad de salir en libertad de acción, por lo que las tratativas entre las partes continuarán activas hasta encontrar una resolución.