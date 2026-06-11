Además de la continuidad de Madelón

Zurbriggen confirmó que la venta de Profini está “avanzada” y las salidas de Corvalán y Roldán

El director deportivo se refirió a 3 de los apellidos que en las últimas horas tomaron trascendencia por su inminente salida de Santa Fe. El volante central está a un paso de ser transferido en una cifra millonaria, el “Mugre” rescinde 6 meses antes y por Roldán se estudian opciones para evitar perder patrimonio.