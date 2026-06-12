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Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico de Racing en reemplazo de Gustavo Costas

La comisión directiva de la entidad de Avellaneda alcanzó un acuerdo de palabra con el exentrenador de Santos de Brasil para que asuma la conducción del plantel profesional por el término de un año.

Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico de Racing. Foto: Reuters.Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico de Racing. Foto: Reuters.
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La comisión directiva de Racing Club definió la contratación de Juan Pablo Vojvoda como nuevo director técnico del primer equipo, ocupando la vacante dejada por Gustavo Costas. La resolución del área de fútbol conducida por Diego Milito y Sebastián Saja se concretó este jueves, cumpliendo con el plazo establecido por las autoridades de la institución para antes del inicio de la Copa del Mundo.

El entrenador, de último paso por Santos de Brasil, rubricará un contrato que lo vinculará a la entidad de Avellaneda por el período de doce meses. La elección de Vojvoda se consolidó tras la negativa de Nicolás Diez y luego de que la Secretaría Técnica analizara la opción de Martín Anselmi, prevaleciendo finalmente la determinación del sector presidencial.

Soccer Football - Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Racing Club v Estudiantes de La Plata - Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina - December 13, 2025 Racing Club coach Gustavo Costas before the match REUTERS/Agustin MarcarianRacing echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana. Foto: Reuters.

Definiciones de cara a la pretemporada

La premura de las autoridades por formalizar la llegada del nuevo cuerpo técnico responde a la necesidad de planificar la pretemporada y delinear la estructura del plantel profesional para el próximo semestre.

En materia de transferencias, Racing Club registra actualmente las bajas de Gabriel Rojas, quien continuará su carrera en Cruzeiro de Brasil, y de Franco Pardo, transferido al Santos Laguna de México.

La fisonomía del equipo y las futuras incorporaciones serán evaluadas en conjunto con Vojvoda, cuya llegada fue gestionada a través del representante de futbolistas Christian Bragarnik.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Sport Recife - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - November 28, 2025 Santos coach Juan Vojvoda REUTERS/Thiago BernardesJuan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico de Racing. Foto: Reuters.

Trayectoria y características tácticas

Vojvoda posee antecedentes recientes en el fútbol brasileño, donde se desempeñó desde el año 2021, inicialmente al frente de Fortaleza y posteriormente en Santos. En mayo de 2025, el técnico se enfrentó a Racing Club en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, registrando caídas por 3 a 0 en territorio brasileño y por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda.

Mirá tambiénRacing echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana y el desgaste del semestre

El recorrido profesional del entrenador abarca las siguientes instituciones:

  • Fútbol argentino: Newell's Old Boys de Rosario, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Huracán.
  • Fútbol internacional: Unión La Calera de Chile, Fortaleza y Santos de Brasil.

Desde la perspectiva táctica, sus equipos se caracterizan por una disposición variable según el rival. Si bien el esquema de preferencia habitual del técnico es el 4-2-3-1, ha implementado sistemas alternativos como el 4-3-3 y líneas compuestas por tres o cinco defensores, de acuerdo a las necesidades de cada compromiso deportivo.

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