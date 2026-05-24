Racing Club decidió poner fin al ciclo de Gustavo Costas como entrenador del primer equipo. La determinación fue tomada por la dirigencia encabezada por Diego Milito tras la eliminación en la Copa Sudamericana y una serie de resultados que profundizaron el desgaste futbolístico durante el semestre.
Racing echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana y el desgaste del semestre
Diego Milito le comunicó la decisión al entrenador que había renovado hasta 2028. El ciclo termina después de dos títulos internacionales y una campaña marcada por los malos resultados recientes.
La noticia sorprendió incluso al propio entrenador, que todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de 2028 y esperaba reunirse con los dirigentes para evaluar el presente deportivo y planificar la segunda parte de la temporada.
Una salida acelerada por los resultados
Según trascendió, la dirigencia resolvió anticiparse a la reunión prevista con el cuerpo técnico y comunicar directamente la decisión de interrumpir el vínculo.
La eliminación de la Copa Sudamericana tras el empate frente a Caracas fue el golpe definitivo para un equipo que también había quedado lejos de los objetivos planteados en el Torneo Apertura.
A esos resultados se sumaron la derrota en el clásico ante Independiente y la eliminación frente a Rosario Central, factores que terminaron erosionando la relación entre la conducción deportiva y el cuerpo técnico.
El legado de un ciclo histórico
Más allá del desenlace, Costas deja una huella importante en Racing. Regresó al club en enero de 2024 con el objetivo de devolverlo al protagonismo internacional y logró conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.
Además, durante su gestión la Academia alcanzó instancias decisivas en distintas competencias y recuperó presencia continental después de varios años sin títulos internacionales.
El balance estadístico también refleja una campaña extensa: dirigió 135 partidos, con 70 victorias, 25 empates y 40 derrotas, además de un subcampeonato local en 2025.
Cómo sigue Racing
Tras la salida de Costas, la dirigencia comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el segundo semestre del año.
Mientras tanto, el plantel retomará los entrenamientos con vistas a los próximos compromisos del calendario, entre ellos el cruce ante Independiente Petrolero y el encuentro de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia.
La decisión generó una fuerte reacción entre los hinchas de Racing, que comenzaron a organizar manifestaciones de apoyo al entrenador y cuestionamientos hacia la conducción encabezada por Milito y Sebastián Saja.