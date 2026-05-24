Defensa y Justicia confirmó este domingo el regreso de Julio Vaccari como entrenador del primer equipo. El técnico de 45 años reemplazará a Mariano Soso y volverá a ponerse al frente del Halcón luego de una etapa que dejó una fuerte huella en Florencio Varela.
Defensa apostó por un viejo conocido: Vaccari inicia su segundo ciclo y debutará ante Racing
Tras la salida de Mariano Soso, el Halcón oficializó el regreso del entrenador que marcó una etapa destacada entre 2022 y 2024. Su estreno será por Copa Argentina frente a la Academia.
La institución anunció la contratación a través de sus canales oficiales y celebró el retorno con un mensaje cargado de simbolismo. “Hay vínculos que no se rompen nunca”, publicó el club para presentar al nuevo conductor del plantel profesional.
Un regreso con historia
Vaccari ya dirigió a Defensa y Justicia entre 2022 y 2024, período en el que consolidó un estilo ofensivo y competitivo que le permitió al equipo mantenerse como protagonista tanto en torneos locales como internacionales.
Durante aquella gestión, el entrenador logró potenciar futbolistas, sostener una identidad reconocible y posicionar nuevamente al club entre los proyectos más valorados del fútbol argentino.
Su trabajo dejó una imagen positiva en la dirigencia y también entre los hinchas, que durante los últimos meses reclamaban su regreso ante la irregularidad deportiva del equipo.
Después de Independiente
El entrenador se encontraba sin club desde septiembre de 2025, cuando finalizó su ciclo en Independiente.
En Avellaneda tuvo un comienzo prometedor, aunque los resultados posteriores terminaron desgastando su posición y precipitaron la salida antes del cierre de la temporada.
Ahora volverá a un contexto conocido, en una institución donde construyó gran parte de su crecimiento como director técnico y donde conserva una importante valoración interna.
Un debut con clima de final
Vaccari asumirá de inmediato y tendrá poco tiempo para trabajar antes de su primer compromiso oficial.
El estreno de su segundo ciclo será nada menos que frente a Racing por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro previsto para el próximo 31 de mayo en Jujuy.
El cruce tendrá además un condimento especial por el contexto que atraviesa la Academia tras la salida de Gustavo Costas y la tensión generada en Avellaneda durante los últimos días.
Mientras tanto, Defensa busca recuperar regularidad y reposicionarse en una temporada en la que todavía mantiene objetivos importantes por delante.