Crisis en Avellaneda

Banderazo en el Cilindro: los hinchas de Racing salieron a respaldar a Costas y apuntaron contra Milito

La salida del entrenador campeón de la Sudamericana provocó una fuerte reacción en Avellaneda. Cientos de simpatizantes se movilizaron para expresar su apoyo al DT y cuestionar a la dirigencia.