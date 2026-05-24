La decisión de Racing de poner fin al ciclo de Gustavo Costas generó una inmediata respuesta de los hinchas. Apenas horas después de confirmarse el despido del entrenador, simpatizantes de la Academia convocaron a un banderazo en las inmediaciones del estadio Presidente Perón para manifestar su respaldo al técnico.
Banderazo en el Cilindro: los hinchas de Racing salieron a respaldar a Costas y apuntaron contra Milito
La salida del entrenador campeón de la Sudamericana provocó una fuerte reacción en Avellaneda. Cientos de simpatizantes se movilizaron para expresar su apoyo al DT y cuestionar a la dirigencia.
La concentración comenzó durante la mañana del sábado y reunió a numerosos fanáticos que exhibieron banderas, camisetas y mensajes de agradecimiento para uno de los entrenadores más identificados con la historia reciente del club.
El enojo apunta a la conducción del club
Gran parte del malestar se dirigió hacia la conducción encabezada por Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, responsables de comunicarle a Costas que no continuaría al frente del plantel profesional.
Los hinchas consideran que el entrenador merecía más respaldo por los títulos obtenidos y por el vínculo emocional que mantiene con la institución. En las redes sociales y durante la movilización aparecieron cánticos y consignas críticas hacia la dirigencia.
El clima de tensión ya se había evidenciado semanas atrás, cuando grupos de simpatizantes realizaron distintas manifestaciones públicas en defensa del técnico.
Un ciclo que devolvió títulos internacionales
Costas había regresado a Racing a comienzos de 2024 y consiguió devolverle protagonismo internacional al club. Bajo su conducción, la Academia conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana.
Sin embargo, el semestre 2026 estuvo marcado por una serie de resultados negativos. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la irregular campaña en el torneo local terminaron debilitando su continuidad.
A pesar de esos resultados, muchos hinchas consideran que el balance general de su gestión sigue siendo ampliamente positivo por los logros obtenidos y la identidad futbolística que logró transmitir.
La decisión que aceleró el conflicto
La salida sorprendió incluso al propio entrenador. Costas tenía contrato vigente hasta diciembre de 2028 y todavía le restaban dos compromisos oficiales antes del receso de mitad de año.
Finalmente, Diego Milito fue quien le comunicó personalmente la decisión de finalizar el vínculo, en una medida que provocó una fuerte repercusión interna y reabrió el debate sobre el rumbo deportivo de Racing.
Mientras la dirigencia busca al próximo entrenador, la institución atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política desde la llegada de Milito a la presidencia.