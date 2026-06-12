Se negocian los detalles finales en el Tate

Unión: la dignificante y necesaria venta de “Rafa” Profini a Ucrania

Si bien lo maneja Christian Bragarnik, a la operación la ofreció un intermediario que maneja ese mercado y entusiasmó al Metalist 1925 que desembolsaría tres millones de dólares. Lo que negocia Unión es quedarse con un porcentaje de la ficha para un negocio futuro.