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Unión: la dignificante y necesaria venta de “Rafa” Profini a Ucrania
Si bien lo maneja Christian Bragarnik, a la operación la ofreció un intermediario que maneja ese mercado y entusiasmó al Metalist 1925 que desembolsaría tres millones de dólares. Lo que negocia Unión es quedarse con un porcentaje de la ficha para un negocio futuro.
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Al final, en medio de tanto ruido, las muchas veces parece que se masticarán gracias a Rafael Profini, de 22 años, nacido en San José de la Esquina un 9 de septiembre de 2003. Los dirigentes tatengues en off y el Director Deportivo, Santiago Zurbriggen, al aire en el medio radial oficial de la entidad de López y Planes, reconocen que “la venta al fútbol de Ucrania” está casi cerrada.
¿Qué falta para que “Rafa” salga?: los viejos, queridos y famosos “detalles finales”: forma de pago, comisiones, impuestos, intermediarios y porcentajes finales. En principio, la oferta del Metalist 1925 de Ucrania es sobre una cifra de tres millones de dólares. La base es muy buena: el ciento por ciento de la ficha profesional es de Unión.
Si bien al jugador lo representa la oficina más poderosa de Argentina (leáse Christian Bragarnik), a la operación la propone un intermediario que maneja el fútbol y los clubes de la Liga de Ucrania.
¿Qué está “peleando” Unión?: acortar los plazos del cobro y poder quedarse con un porcentaje de los derechos económicos (entre un 10 y un 15 por ciento) para una posible venta futura a otro fútbol.
En caso de concretarse, la salida de Rafael Profini será todo un caso testigo para el Mundo Unión, una transferencia-insignia para sus divisiones inferiores y para sus futbolistas que llegan al profesionalismo. Además, como está la economía del Tate, una venta “reparadora”, impensada y hasta “salvadora” en este tiempo de cuentas flacas, con cheques en modo pelota de frontón.
A diferencia de todas las otras ventas de la “fabriquita tatengue”, Rafael Profini es el que se iría con menos partidos que sus antecesores: 45 planillas oficiales de AFA en Primera, 1 gol. No tiene convocatoria a Selecciones Juveniles de la Argentina ni anda revoleando por los aires un pasaporte comunitario. Es toda de Profini…es toda de Unión.
Incluso, con otro dato llamativo: desde que debutó profesionalmente con la rojiblanca a bastones (9 de noviembre de 2024 contra Atlético Tucumán, reemplazando al “Mugre” Claudio Corvalán) jugó 23 partidos al año siguiente y apenas 20 en este semestre. Los buscadores toman como “partidos”, las veces que firma planilla y entra al campo. En total, 1.659 minutos con la del Tate.
Las comparaciones surgen solas. Gastón “Picotón” González, con 59 partidos y 8 goles, se fue a la MLS; el correntino Kevin Zenon, con 115 partidos y 7 goles, se fue a Boca. Juan Carlos Portillo (78 partidos sin goles) a Talleres; Lucas Esquivel al Paranaense de Brasil: 57 partidos 1 gol; Joaquin Mosqueira, con 60 partidos y 4 goles, a Talleres; Juan Ignacio Nardoni (79 partidos 1 gol) a Racing de Avellaneda; Imanol Machuca, con 89 juegos y 10 goles, al Fortaleza de Brasil.
Es más, hasta se puede incluir a los libres “más ruidosos” : Jerónimo Domina 77 partidos 8 goles (libre al Cádiz de España) y antes Franco Calderón con 131 partidos y 5 goles al fútbol de Chile, del otro lado de la Cordillera.
O sea, en la galería de las famosas “últimas ventas propias” (directas o libres), más allá del monto importante (si se confirman los 3M quedaría en el podio con el 70 de Juan Ignacio Nardoni y el 80 de Kevin Zenón), nadie se fue por transferencia directa con apenas 45 partidos y un solo gol en Primera como se concretaría lo de Rafael Profini a Ucrania.
La historia de Profini
En una entrevista televisiva con “Somos Deporte”, el mismo “Rafa” explicaba con detalles: “Soy de San José de la Esquina, a unos 250 kilómetros de acá. Yo juego en Belgrano de San José de la Esquina y el clásico es con Centenario. El que a mí me convoca para ir a Unión es Marcelo Aranda: me llama para una prueba en 2020, antes de la pandemia".
"Hago pretemporada, juego un partido y se paró todo por el COVID; me toca entrenar por zoom, salir de a poco y entrenar como se podía donde vivo: en el medio del campo allá en mi tierra. En el 2021 vuelvo y subo a reserva a mitad de ese año; pero a fines de 2021 me vuelven a bajar a mi categoría de AFA”, agregó en aquel entonces.
“Soy de los más grandes ahora en reserva y trato de no pensar de que estoy cerca de jugar en Primera. Tato Mosset es muy buen entrenador, nos da las herramientas necesarias para poder llegar al profesionalismo. En su momento, quedo libre de Newell’s Old Boys de Rosario con edad de octava. Yo estudiaba kinesiología pero postergué por esto del fútbol. Unión me dio una casa, vivo con mi mamá y mi hermano que empezó a estudiar acá”, decía Rafa.
Cuando el colega Leo Habichayn le preguntaba por “ídolos”, por ese entonces elegía todos zagueros: “Cuti”, Otamendi e incluye al “Mugre” Corvalán. “Siempre jugué en línea de cuatro”, reconocía el ahora “casi jugador del Metalist 1925 de Ucrania”.
Marcelo Aranda, extraordinario e incomparable scouting de Unión, recuerda que “un profe amigo de San José de la Esquina me llama y me recomienda a Rafa. Luego, lo contacto, lo veo jugar y lo dejo en Unión. Era marcador central, jugaba junto con Ludueña. ¡Mirá esa defensa de Unión!: Ludueña, Profini y Del Blanco…”.
El Litoral consulta varias veces y todos coinciden: “El que lo saca de la defensa y lo lleva al mediocampo es Cristian González. Es el “Kily” el que le cambió el puesto en la cancha a Rafael Profini”.
En un momento, lo pidió Gimnasia y Esgrima de Jujuy para el ascenso. “Se quedó en Santa Fe a pelearla porque sabía que en Unión iba a triunfar, tenía esa fe. La mamá de Rafa, Fernanda, lo bancó en todo un montón: ella dejó todo allá en San José de la Esquina y se vino para estar al lado de su hijo en Santa Fe; se vino con sus otros dos hijos”.
…¿Qué hubiera sido si no aceptaba el cambio en la cancha que le propuso “Kily”?
…¿Qué hubiera sido de su vida si aceptaba irse a Gimnasia de Jujuy para jugar en la “B”?
…¿Qué hubiera sido de Rafael Profini si venía Saravia de “5” en cualquiera de los dos últimos mercados?
El Kily apostó y ganó
El fútbol, como la vida, es siempre lo que pasa. Se quedó, “Kily” lo cambió, se le metió a Madelón y con un puñado de estos últimos 20 partidos se va a Ucrania dejando tres palitos verdes para un club que los necesita como el aire para vivir.
La salida de Rafa deja muchas lecciones al mismo tiempo en el Mundo Unión: para los chicos de divisiones inferiores, que deben saber que el camino para llegar tiene más espinas que rosas; para sus ayudadores (Marcelo Aranda, Tato Mosset, Nicolás Vazzoler y tantos otros); para el amor de su madre, lo mejor que siempre nos pasa en la vida.
Y para Unión como club, porque otra vez asoma una venta tan dignificante y necesaria como la de Rafael Profini a Ucrania. Cuando todos esperaban las de Del Blanco, Vargas, Maizon, Cardozo, Palacios, Tarragona, se va un pibe de 22 años, 45 partidos y un solo gol. Y que juega de “5”.
Una vez más, al viejo y querido Unión de Santa Fe lo salva “un pibe”. ¿Alguien puede dudar a esta altura que es ahí, en el digno fútbol amateur, donde está el verdadero salvataje del fútbol profesional del Tate?. El que tenga dudas que hable con un ratito con Rafael Profini.