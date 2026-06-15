En otro de los partidos correspondientes a las revanchas de la fase de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Unión recibió en la tarde de este lunes a Juventud de Malabrigo en la cancha auxiliar Super Manuel Corral de la capital provincial.
Unión goleó a Juventud de Malabrigo y está entre los 8 mejores de la Copa Santa Fe
Fue 4 a 0 en la revancha en el Super Manuel Corral y 5 a 0 en el global. Bergara, Bergara, Ramos, Sosa y Gómez anotaron para las tatengas, que en cuartos de final se medirá con Defensores de la Costa.
Tras la victoria por la mínima conseguida en la ida en condición de visitante, la formación tatengue buscaba defender esa ventaja para instalarse entre los 8 mejores de esta edición 2026. En dicha instancia esperaba Defensores de la Costa del paraje El Timbó, elenco que este domingo se clasificó a los cuartos de final tras golear y eliminar a Racing de Reconquista.
Desde el pitazo inicial del árbitro Gustavo Zamora, la visita salió con decisión a buscar el gol que le permita empatar la serie y casi lo consigue antes del minuto de juego.
Un pase largo encontró en soledad a Karen Núñez, que definió abajo pero no pudo superar la resistencia de la arquera Díaz. Tras ese llamado de atención, Unión entró en partido y dio lugar a un trámite parejo en donde la pelota y el terreno no tenían un dominador claro.
Sabiendo de su necesidad, Juventud buscaba sumar gente en ataque y por las bandas, aunque no era preciso en el último pase ante la sólida defensa rojiblanca. El local por su parte, priorizaba estar siempre bien plantado en el campo y progresar para asistir a su goleadora María Gómez, iempre bien controlada por la defensa del verde de Malabrigo.
En la recta final de un primer tiempo donde se jugó lejos de los arcos, una ráfaga goleadora le permitió a Unión ponerse en ventaja y empezar a liquidar la llave. Se cumplían 35 cuando a la salida de un córner Saraí Bergara capturó el balón suelto en el borde del área y luego de controlar sacó un potente remate que se clavó en el ángulo y se transformó en el 1 a 0 local.
Un par de minutos más tarde, a los 38, las dirigidas por Emanuel Perissutti volvieron a llegar a fondo y no perdonó. El centro cayó desde la izquierda y le quedó a Aiara Ramos para que la número 11 controle y defina abajo y contra un palo.
El 2 a 0 con el que se cerró la etapa inicial parecía demasiado premio para Unión que no dominó pero que sí tuvo la eficacia necesaria para sacar la diferencia y prácticamente sellar su boleto a cuartos de final.
Lo cerró con goleada
En el arranque del segundo tiempo, el cuerpo técnico de Juventud movió el banco buscando una reacción que les permita soñar con la hazaña. Sin embargo y a los 7, en la primera que tuvo en el complemento, Unión no perdonó y terminó de sentenciar la historia. Daiana Sosa encontró el balón suelto en el área y definió con fuerza para establecer el 3 a 0 que convertía el resultado en goleada.
Con la clasificación en el bolsillo, el equipo de Perissutti se dedicó a hacer correr el reloj y manejar el trámite del partido. Karen Núñez tuvo en sus pies el descuento pero definio desviado y Julieta Díaz el cuarto con un frentazo que despejó de gran manera la arquera Spinetta al córner.
Sobre los 38 y en una de las últimas, la goleadora María Gómez puso cifras definitivas luego de empujar al gol un balón que quedó suelto tras un córner. Zamora, de buen arbitraje, señaló el final y decretó el triunfo 4 a 0 de Unión que revalidó su condición de candidato sacándose de encima a un muy duro rival para volver a instalarse entre los 8 mejores equipos de esta Copa Santa Fe.
En la siguiente fase el rival tatengue será Defensores de la Costa de El Timbó, que dejó en el camino a Racing de Reconquista y será otro duro escollo para el tres veces ganador y vigente subcampeón de la competencia provincial.
La síntesis
UNIÓN: 1- Fabiana Díaz, 2- Julieta Díaz, 3- Fiamma Wanderkauven, 4- Milagros Guardia, 5- Saraí Bergara, 6- Carola De Piano, 7- Daiana Sosa, 8- Abril Mazzoni, 9- María Gómez, 10- Daiara Paye, 11- Aiara Ramos. DT: Emanuel Perissutti.
JUVENTUD: 12- Angelina Spinetta, 16- Daiana Soto, 3- Dulce Rohr, 4- Lucía Maidana, 5- María Elena Escobar, 2- Fiama Sánchez, 15- Tamara Medina, 10- María Rosa Maidana, 9- Karen Núñez, 13- Yanina Quarin, 8- Brenda Núñez. DT: Mariana Harik.
Goles: En el primer tiempo, a los 35 min. Bergara (U) y a los 38 min. Ramos (U). En el segundo tiempo, a los 7 min. Sosa (U)
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 11- Brenda Giménez por Rohr y 18- Natalí Feldman por M. Maidana (J); a los 18 min. 30- Anahi Sánchez por K. Núñez (J), 13- Shirley Gamarra por Bergara, 14- Lis Fernández por Mazzoni y 18- Maira Milocco por Wanderkauven (U); a los 25 min. 7- Luisana Gautto por Quarin (J); a los 28 min. 12- Tatiana Buchet por F. Díaz (U); a los 29 min. 19- Alexandra Alegre por B. Núñez (J); a los 30 min. 16- Juliana Medina por Ramos (U).
Árbitro: Gustavo Zamora - Liga Esperancina
Estadio: Super Manuel Corral - Unión de Santa Fe