Fútbol femenino

Unión goleó a Juventud de Malabrigo y está entre los 8 mejores de la Copa Santa Fe

Fue 4 a 0 en la revancha en el Super Manuel Corral y 5 a 0 en el global. Bergara, Bergara, Ramos, Sosa y Gómez anotaron para las tatengas, que en cuartos de final se medirá con Defensores de la Costa.