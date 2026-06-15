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Copa Santa Fe de Pádel: ya están los dos campeones de La Capital

En el marco de la etapa regional de la Copa Santa Fe, se coronaron “Solar Pádel” y “La Torre Pádel” en la capital provincial. Ingresan a la batalla final como“uno-dos” de la región 3 en una disciplina que debuta.

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El Pádel, que fue una de las tres disciplinas debutantes en la Copa Santa Fe 2026, protagonizó tres días intensos buscando este fin de semana largo los campeones regionales que estarán en la gran batalla final con los mejores de la provincia.

Como se sabe, primero se disputaron las fases locales y ahora llegó el turno de buscar a los mejores de cada región. “Santa Fe y Rosario: 13, 14 y 15 de junio.

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Santa Fe y Rosario. Tres jornadas donde los clasificados buscarán seguir avanzando en un torneo que continúa haciendo historia para nuestro deporte en toda la provincia”, era el disparador.

Mientras se esperan este lunes los resultados de Rosario, por la región número 3 el Departamento la Capital ya tiene a sus dos representantes que festejaron al grito de “¡Dale Campeón…!” Se trata de “Sólar Pádel” y de “La Torre Pádel”, los dos de la ciudad de Garay.

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Los dos clasificados disputaron la final en busca de quien finalizaría como cabeza de serie en la etapa provincial final, y en esta ocasión el “Solar Pádel” se impuso en la prueba por equipos por 8 a 4 ante “La Torre Pádel”. En consecuencia, quedaron de ese modo como clasificados como “uno-dos” por la región 3.

Al finalizar la última jornada, el Pádel conocerá a los otros dos clasificados de la etapa final de la región Rosario que se sumarán en un electrizante final de la Copa Santa Fe junto a la región número uno del norte santafesino.

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La Copa Santa Fe 2026, con el apoyo de la Lotería de Santa Fe, es la copa más ambiciosa de la historia, con 14 deportes y 20 modalidades deportivas, en el año que la provincia invencible recibe a los Juegos Deportivos Suramericanos (ODESUR).

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