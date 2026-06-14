La Liga Santafesina de Fútbol completó este sábado la decimotercera fecha del Torneo Apertura Copa Sanatorio Garay de Primera División A, una jornada cargada de emociones, goles y resultados que terminaron favoreciendo al líder pese a su derrota.
La Perla perdió, pero sigue arriba: Cosmos ganó y recupera terreno perdido
La decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina dejó emociones en todas las canchas, varios resultados sorpresivos y una tabla que continúa muy apretada en la zona alta. La Perla del Oeste cayó ante Unión, pero los empates de Sanjustino y Colón de San Justo le permitieron conservar el liderazgo. Además, Cosmos FC derrotó a Ciclón Racing y recuperó terreno en la lucha por los primeros puestos.
La gran noticia de la fecha fue que ninguno de los tres equipos que llegaban ocupando los principales lugares de la tabla pudo conseguir una victoria.
Sin embargo, el que terminó mejor parado fue La Perla del Oeste, que a pesar de caer como local ante Unión logró mantener la punta gracias a que sus inmediatos perseguidores también dejaron puntos en el camino.
El conjunto dirigido por Andrés Formento sufrió un duro traspié en su estadio al perder por 2 a 1 frente al último campeón liguista. Unión mostró eficacia en los momentos clave y se llevó tres puntos muy valiosos gracias a los goles de Ciro Isonio y Mateo Nanni.
Para La Perla descontó Natanael Acosta, aunque no alcanzó para evitar una derrota que pudo haber tenido consecuencias mayores en la tabla.
Sin embargo, tanto Sanjustino como Colón de San Justo tampoco lograron sumar de a tres. El Matador igualó sin goles en Santa Tomé frente a Independiente, mientras que el Conquistador empató 2 a 2 en Guadalupe en un partido muy entretenido.
De esta manera, la diferencia entre el líder y sus escoltas quedó reducida a apenas dos unidades, manteniendo intacta la expectativa de cara al tramo decisivo del certamen.
Cosmos volvió a sonreír y se acomoda en la tabla
Uno de los equipos que más provecho sacó de la jornada fue Cosmos FC. El elenco albiceleste consiguió una importante victoria por 2 a 0 sobre Ciclón Racing y recuperó parte del terreno perdido en las últimas fechas.
Los goles de Diego Fornillo y Lautaro Weders le permitieron al conjunto cósmico quedarse con un triunfo merecido frente a un rival siempre complicado.
Más allá de la posición que ocupa actualmente en la tabla, el equipo mostró señales positivas y ratificó que cuenta con argumentos para transformarse en protagonista durante la segunda mitad del campeonato.
La fecha había comenzado el viernes por la noche en Recreo, donde Náutico El Quillá ratificó su buen momento al imponerse por 3 a 1 sobre Deportivo Nobleza. Juan Gómez, Joaquín Felizia e Ignacio Presser marcaron para el Tiburón, mientras que Juan Montenegro anotó para el local.
Otro de los encuentros destacados se disputó entre Academia AC y Deportivo Santa Rosa. En un verdadero festival ofensivo igualaron 3 a 3. Thiago Ferraro, en dos oportunidades, y Lautaro Grella marcaron para la Academia, mientras que Nahir Cáceres, Rodrigo Gómez y Franco Acevedo convirtieron para los santarroseños.
También festejó Ateneo Inmaculada, que derrotó con autoridad a Juventud Unida por 3 a 0 gracias a los tantos de Conrado Peralta Pino, Julián Glavocic y Francisco Loyarte.
Una tabla ajustada y una fecha 14 que promete
Las Flores II volvió a dar una muestra de solidez al vencer como visitante a Newell's por 1 a 0 con gol de Joel Abraham, mientras que Ciclón Norte y Universidad Nacional del Litoral igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado. Gerónimo Vera marcó para el conjunto de Cayastá y Brian Giménez para el elenco universitario.
En otro de los encuentros de la jornada, Colón consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia frente a Nacional. El único tanto del partido fue obra de Tiziano Favotti, permitiendo al Sabalero seguir acercándose al lote de los equipos que pelean por los puestos de privilegio.
La fecha dejó pendiente el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y La Salle, compromiso que será determinante para las aspiraciones del conjunto colegial, que aún tiene la posibilidad de acercarse a los puestos de vanguardia.
Con estos resultados, La Perla continúa liderando las posiciones con 32 unidades. Muy cerca aparecen Sanjustino y Colón de San Justo con 30 puntos cada uno. Más atrás se ubican Sportivo Guadalupe y La Salle con 24, mientras que Colón suma 23 unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir creciendo en la clasificación.
La próxima fecha promete ser apasionante y podría generar importantes movimientos en la tabla. Entre los encuentros más atractivos sobresalen el choque entre Náutico El Quillá y La Perla del Oeste, la visita de Sportivo Guadalupe a La Salle, el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo, además del duelo entre Cosmos y Academia Cabrera.
Cuando restan pocas jornadas para el cierre del Apertura, la lucha por el campeonato continúa completamente abierta. La Perla conserva el liderazgo, pero la diferencia es mínima y cada punto adquiere un valor determinante.
La fecha 13 dejó en claro que no existen partidos sencillos y que cualquier resultado puede modificar el panorama de una competencia que mantiene la emoción intacta y que promete un final apasionante para todos los protagonistas de la máxima categoría de la Liga Santafesina.