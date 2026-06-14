Liga Santafesina de Fútbol – Torneo Apertura

La Perla perdió, pero sigue arriba: Cosmos ganó y recupera terreno perdido

La decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina dejó emociones en todas las canchas, varios resultados sorpresivos y una tabla que continúa muy apretada en la zona alta. La Perla del Oeste cayó ante Unión, pero los empates de Sanjustino y Colón de San Justo le permitieron conservar el liderazgo. Además, Cosmos FC derrotó a Ciclón Racing y recuperó terreno en la lucha por los primeros puestos.