Copa Santa Fe

ADIUR se impuso por la mínima ante Newell’s y selló la clasificación a cuartos de final

En el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, las Naranjas se impusieron 1-0 con gol de Emilia Boccalini y cerró la llave 2-0. En la siguiente fase, el elenco rosarino jugará con Argentino de San Lorenzo que este domingo eliminó a Unión de Totoras.