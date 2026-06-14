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ADIUR se impuso por la mínima ante Newell’s y selló la clasificación a cuartos de final

En el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, las Naranjas se impusieron 1-0 con gol de Emilia Boccalini y cerró la llave 2-0. En la siguiente fase, el elenco rosarino jugará con Argentino de San Lorenzo que este domingo eliminó a Unión de Totoras.

ADIUR ganó los 2 partidos y está en cuartos de final. Foto: Bianca Ossola.ADIUR ganó los 2 partidos y está en cuartos de final. Foto: Bianca Ossola.
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Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, ADIUR le ganó a Newell’s de visitante en duelo de equipos de Rosario y sacó boleto para la próxima instancia.

Tras imponerse 1-0 en el partido de ida, este domingo en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, las Naranjas repitieron resultado y cerraron la llave con un final de 2-0. Emilia Boccalini fue la autora del único tanto de la jornada.

En un partido similar al del primer cruce, ADIUR llegó al gol sobre el final del partido, que se caracterizó por ser disputado en la mitad de la cancha.

El momento de la salida de los equipos a la cancha. Foto: Bianca Ossola.El momento de la salida de los equipos a la cancha. Foto: Bianca Ossola.

Es que las ocasiones claras de gol no abundaron y el partido se dispuso cerrado y bastante peleado. Si bien, en líneas generales fue la Lepra el que manejó la pelota, la falta de precisión a la hora de definir privó a las debutantes en el torneo provincial, de mover el marcador.

Y ADIUR tiene una ficha clave: la goleadora. Boccalini, capitana y referente del equipo, fue quien se encargó de acercar con precisión a las Naranjas al arco.

Faltando ocho minutos para que termine el partido, que no se movía del 0-0, la goleadora sacó un remate inatajable e hizo estallar a la parcialidad visitante.

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Paridad en el juego

Durante los cuarenta minutos de disputa, no hubo un claro dominador y no abundaron los remates al arco, pero la Lepra fue el que más cómodo se sintió en el manejo de la pelota, pero falló en la precisión.

Boccalini tuvo dos intentos claros. Primero un tiro libre envió la pelota al área y sola, la delantera se elevó para cabecear, pero no fue preciso y la pelota se fue a metros del palo izquierdo de la arquera rojinegra.

El plantel de ADIUR en la revancha de este domingo. Foto: Bianca Ossola.El plantel de ADIUR en la revancha de este domingo. Foto: Bianca Ossola.

Minutos después, aprovechó un error de la defensa leprosa, pero estiró mucho la pelota y le quedó lejos.

La Lepra intentó abrir el marcador por medio de la pelota parada y estuvo cerca. Primero un tiro libre de Lucía Berlén que fue a las manos de la arquera naranja. Damarís Abigail González también se lució con una doble atajada, también después de un tiro libre leproso.

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“Me quedó la última y la pude meter”

Emilia Boccalini, una de las goleadoras del torneo organizado por el Gobierno Provincial con cinco gritos, analizó el partido con Newell’s y destacó: “Fue un partido muy agotador no solamente físico, sino mental. Pero me quedo la última y la pude meter, es una alegría enorme para mí”.

“Creo que los dos equipos tienen muy buenas jugadoras e intentamos proponer nuestro juego. Nos manejaron un poco la pelota, pero no tuvieron ocasiones muy claras. Lo pudimos resolver bien y estamos muy contentas”, continuó la autora del gol que selló la clasificación de ADIUR a los cuartos de final del certamen.

“Creo que fuimos justas ganadoras, demostramos hacia dónde vamos”, dijo para cerrar la capitana de las Naranjas.

La síntesis

Newell’s (0): Natasha Piedrabuena, Candela Gioda, Zoe Lucero, Emilia Huber, Candela Caballero, Lourdes Legunda, Violeta Sejas, Antonella Chazarreta, Lara Díaz Delfino, Lucía Berlen, Raquel Franco. Suplentes: Luna Sánchez, Analía Pinkala, Celeste Leguizamón, María Verduna, Avril Fernández, Mia Acosta. DT: Octavio Larrea

ADIUR (1): Damarís Abigail González, Lara Varrenti, Maira Sánchez, Sofía Vera, Sofía Tedesco, Bianca Gazzaniga, María Vázquez, Camila Siliberto, Emilia Boccalini, Antonella Amici, Tania Genovar. Suplentes: Yanina Perrino, Priscila Calabrisi, María Sánchez, Camila Pajello, Camila Maciarone, Sofía Arceo, Josefina Luppi. DT: Mailén Lista Fernández.

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