En la tarde de este miércoles y con la disputa en simultáneo de 6 partidos, se jugó parte de la última fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de fútbol.
La reserva de Unión le ganó a Instituto pero no pudo meterse en los playoffs
Fue 2 a 0 en Córdoba con goles de Agustín Benavidez y Tomás Torres para el equipo de Trionfini, que llegó a 29 unidades y terminó en el quinto lugar de la Zona A. La formación rojiblanca tuvo varias bajas de peso por la presencia de algunas de sus figuras en el inicio de la pretemporada de Primera.
En este marco, la reserva de Unión de Santa Fe visitaba a su par de Instituto de Córdoba en el predio La Agustina sabiendo que debía ganar para, con ayuda de otros resultados, conseguir uno de los puestos de clasificación a cuartos de final de este primer certamen de la temporada.
En total, eran 7 los equipos que llegaban a esta fecha decisiva con chances de ocupar uno de los 3 lugares que quedaban vacantes recordando que el puntero Vélez ya tenía su pasaje a playoffs asegurado hace varias jornadas.
Partiendo de atrás, Unión llegaba a la docta que solo le servía sumar de 3 para mantener posibilidades dependiendo de lo que sucediera en las otras 5 canchas donde se jugaba este miércoles.
3 puntos que no alcanzaron
Haciendo los deberes, jugando un gran partido y a pesar de las bajas que sufrió como consecuencia de la convocatoria de varias de sus principales figuras para sumarse a la pretemporada del primer equipo que inició en Casa Unión, el equipo de Trionfini se quedó con el triunfo con marcador final de 2 tantos contra 0.
Agustín Benavidez abrió la cuenta para el rojiblanco santafesino cuando se jugaban 19 minutos de la etapa inicial, mientras que el ingresado Tomás Torres liquidó el pleito tras anotar el segundo a los 27 minutos del complemento.
Con este marcador, Unión cerró el Apertura redondeando una gran campaña en la que sumó 29 puntos en 18 presentaciones pero quedando fuera de los puestos de clasificación a playoffs.
Los triunfos de River sobre Banfield, Racing sobre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán sobre Gimnasia de La Plata hicieron que estos 3 equipos mantengan su posición por encima de la del elenco tatengue, que finalizó así en el quinto puesto de esta hiper competitiva Zona A de la Copa Proyección.
A pesar del dolor y la frustración de no alcanzar el objetivo de meterse entre los 4, tanto para los chicos como para el cuerpo técnico que lidera Trionfini quedará la satisfacción de haber cumplido con un gran primer semestre del año, no solo por los resultados obtenidos en el propio certamen de Reserva sino también por la promoción de varias de sus figuras al primer equipo.
Tras completar su participación en este Apertura, Unión comenzará un periodo de receso antes de dar inicio al segundo semestre de la temporada luego de que se defina al primer campeón del 2026.
La síntesis
Instituto: Espeche; Olivera, Pacheco, Mainero, Irala; Bolatti, Baster, Gasparini; Bujedo, Bruera y Siarra. DT: Martelotto.
Unión: Kuverling; Fazzi, Coria, Aimar, Zenclussen; Peresutti, Cacciabue, Iacono; Solbes, Greco y Benavídez. DT: Alejandro Trionfini.
Goles: En el primer tiempo, a los 19 min. Benavidez (U). En el segundo tiempo, a los 27 min. Torres (U).
Cancha: Predio La Agustina - Córdoba