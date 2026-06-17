Quedó a un punto de la clasificación

La reserva de Unión le ganó a Instituto pero no pudo meterse en los playoffs

Fue 2 a 0 en Córdoba con goles de Agustín Benavidez y Tomás Torres para el equipo de Trionfini, que llegó a 29 unidades y terminó en el quinto lugar de la Zona A. La formación rojiblanca tuvo varias bajas de peso por la presencia de algunas de sus figuras en el inicio de la pretemporada de Primera.