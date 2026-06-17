El 4 a 0 del partido revancha, y el 5 a 0 del marcador global en la serie harían suponer que la llave de octavos de final ante Juventud de Malabrigo resultó un trámite fácil de resolver para Unión de Santa Fe.
Emanuel Perissutti, DT de Unión: “Nuestro mayor deseo es volver a traer la Copa Santa Fe”
El entrenador tatengue valoró el rendimiento de sus dirigidas en el partido revancha ante Juventud de Malabrigo. Con un global de 5 a 0, las tatengas eliminaron a un duro rival y se instalaron entre los 8 mejores del certamen que ya ganaron en 3 ediciones. “Esta Copa tiene eso, no te podés relajar nunca”, aseguró.
Sin embargo, el análisis de los 160 minutos de acción demuestran que si bien las tatengas fueron superiores al representante del norte provincial, el equipo que dirige Emanuel Perissutti tuvo que trabajar y brindarse al máximo para sellar su clasificación a los cuartos de final de esta nueva edición de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
Haciendo gala de la contundencia de sus jugadoras, Unión pudo sacar ventaja en el choque de ida en Malabrigo y sentenciar con una goleada el pasaje a la tercera etapa del certamen en los 80 minutos que se jugaron el lunes en el campo auxiliar Super Manuel Corral.
De esta forma, el equipo que es tricampéon del torneo que organiza el Gobierno de la Provincia se instaló entre los 8 mejores donde se enfrentará con Defensores de la Costa del paraje El Timbó en busca de un lugar en semifinales.
"Fue un partido muy duro"
Apenas finalizado el cotejo, el entrenador rojiblanco, Emanuel Perissutti, analizó a fondo el rendimiento de sus futbolistas tanto en la revancha como en la serie frente a Juventud.
Al respecto, el DT rojiblanco comentó: “Fue un partido muy duro, esperábamos eso porque es un equipo que viene trabajando bien, con un cuerpo técnico muy bueno. Ya habíamos visto eso en el primer partido en su cancha y no fue menos hoy acá”.
“Creo que se nos abre el partido en un momento donde estaba muy cerrado y eso nos permitió encaminar la serie para terminar ganándola. Realmente dejamos en el camino a un rival muy duro, creo que todas las chicas dejaron la vida, tanto las nuestras como las de ellas y eso es lo lindo que tiene esta Copa”, agregó.
En otro tramo de la charla, y consultado por la contundencia que tuvo el resultado final a favor de su equipo, Perissutti reflexionó: “El fútbol es así, yo creo que por en la ida en Malabrigo merecimos un poquito más".
"En la revancha jugamos un primer tiempo muy duro con pocas situaciones y donde tal vez no merecíamos ir 2 a 0 arriba, pero así es el fútbol, a veces te toca y otras no. Juventud fue un rival difícil y muy digno”, sumó el DT rojiblanco.
Siguiendo por esta línea, y ampliando el análisis al resto de la competencia provincial, el técnico tatengue señaló que “esta Copa tiene eso. No te podés relajar nunca y tenés que seguir trabajando como lo venimos haciendo".
"Es algo que siempre hablamos con las chicas y con el cuerpo técnico. Después es un partido, uno puede plantearlo, puede jugarlo y a veces te sale bien y otras no, pero creo que vamos por un buen camino”, indicó Perissutti.
Triple competencia
Más adelante en su charla con El Litoral, a Perisutti se le consultó por la triple competencia que debe afrontar el femenino de Unión incluyendo el torneo de AFA, el de Liga Santafesina, y esta Copa Santa Fe.
Al respecto, indicó: “Son muchos frentes los que tenemos que jugar y por ahí se complica. Como todos tenemos lesiones y bajas, pero Unión tiene que estar preparado para competir en todos los torneos que jugamos. Nuestro mayor deseo es traer la Copa Santa Fe otra vez para acá”.
“Tenemos jugadoras que inclusive han debutado en esta Copa Santa Fe y entonces la prioridad por ahí es mantener un equipo y tratar de llevarlo a lo largo de la competencia. Estas chicas son en un 80% jugadoras de Liga y vienen en ese desarrollo, en ese crecimiento. Están a la altura y lo demuestran partido a partido”, agregó.
En el final, y consultado sobre lo que viene ante Defensores de la Costa, Perissutti concluyó: “Yo siempre digo que lo que no podemos negociar es la actitud, lo que tenemos que lograr es estar siempre bien parados, jugar al fútbol y después el resultado es anecdótico".
"Te puede ir bien, te puede ir mal, pero siempre dejando todo. Ojalá se nos dé, esto es paso a paso, pero venimos haciendo las cosas bien como para poder traerla de nuevo”, dijo el DT antes de la despedida.