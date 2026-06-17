Tras la clasificación a cuartos de final

Emanuel Perissutti, DT de Unión: “Nuestro mayor deseo es volver a traer la Copa Santa Fe”

El entrenador tatengue valoró el rendimiento de sus dirigidas en el partido revancha ante Juventud de Malabrigo. Con un global de 5 a 0, las tatengas eliminaron a un duro rival y se instalaron entre los 8 mejores del certamen que ya ganaron en 3 ediciones. “Esta Copa tiene eso, no te podés relajar nunca”, aseguró.