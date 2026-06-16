Copa Santa Fe

Quedó conformado el cuadro de cuartos de final del fútbol femenino

Con las clasificaciones de Unión, Social Lux y Atlético San Jorge, se completó este lunes la fase de octavos de final de la edición 2026 del certamen provincial. La siguiente instancia dará inicio el último fin de semana de junio, las revanchas a principios de julio. Puede haber superclásico santafesino en semifinales.