En la tarde de este lunes, y con la disputa en simultáneo de tres encuentros, se cerró la tanda de partidos revancha de la etapa de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino en su edición 2026. De esta manera, quedaron confirmados los ocho mejores equipos de la competencia y se armó el cuadro de cuartos de final.
Quedó conformado el cuadro de cuartos de final del fútbol femenino
Con las clasificaciones de Unión, Social Lux y Atlético San Jorge, se completó este lunes la fase de octavos de final de la edición 2026 del certamen provincial. La siguiente instancia dará inicio el último fin de semana de junio, las revanchas a principios de julio. Puede haber superclásico santafesino en semifinales.
Dicha etapa también se disputará bajo la modalidad de partidos de ida y vuelta, con definición por penales en caso de igualdad en los 160 minutos. Los cotejos de ida se disputarán durante el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de junio, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio.
Con el clásico en el horizonte
Respecto de los choques que tendrán lugar en la fase de cuartos de final, el primero de ellos es el que animarán Defensores de la Costa de Paraje El Timbó y Unión de Santa Fe. El elenco del norte provincial dejó en el camino a Racing de Reconquista tras imponerse por 5 a 2 este domingo en la revancha tras la igualdad sin goles del partido de ida.
Las tatengas, por su parte, golearon 4 a 0 a Juventud de Malabrigo en el segundo cotejo en la capital provincial y con un global de 5 a 0 volvieron a instalarse entre los 8 mejores de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
También por ese lado del cuadro, habrá choque entre Colón de Santa Fe y Atlético San Jorge. Las sabaleras, en su primera participación en la historia de este certamen, dejaron en el camino a El Quillá en duelo de representantes de Liga Santafesina y por penales luego de empatar 2 a 2 en ambos compromisos.
Las uruguayas también avanzaron con ejecuciones desde los 12 pasos luego de empatar 3 a 3 con Atlético Rafaela en una serie increíble en la que ambos equipos golearon en condición de visitante.
En el sur de la provincia
Por la otra zona de la llave, el vigente campeón Social Lux buscará seguir en su objetivo de defender la corona e irá por un lugar en semifinales frente a Defensores de Armstrong.
El elenco rosarino le ganó a Morning Star por 2 a 0 la revancha y 6 a 1 en el global mientras que Defensores sacó a Juventud de Venado Tuerto por 5 a 3 en el resultado de los 160 minutos y pese a perder por la mínima en la revancha.
El cuarto y último enfrentamiento también tendrá protagonismo rosarino, con ADIUR midiéndose ante Argentino de San Lorenzo. Las “naranjas” sellaron su pasaje en una serie muy pareja frente a Newell’s tras vencer en los dos partidos por 1 a 0, mientras que el “tino” dejó en el camino a Unión de Totoras por un contundente 4 a 0 en el marcador global.