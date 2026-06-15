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Social Lux volvió a ganarle a Morning y clasificó a los cuartos de final

Fue por dos tantos contra cero en condición de local con goles de Giuliana Nebuloni y Rocío Serra. En la próxima etapa se enfrentará a Defensores de Armstrong por un lugar en semifinales.

El campeón defensor ya está entre los 8 mejores. Foto: Pablo Busso.El campeón defensor ya está entre los 8 mejores. Foto: Pablo Busso.
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Tras la ventaja obtenida como visitantes, Social Lux de Rosario recibía a Morning Star en Urquiza y Pascual Rosas con el objetivo de mantener o incrementar el 4-1 favorable del partido de ida y avanzar en la Copa Santa Fe de fútbol femenino.

El primer tiempo contó con muchas situaciones de peligro para ambos equipos, pero la falta de eficacia en las definiciones junto a las destacadas actuaciones de las arqueras Gauna y Ariza hicieron que no se sacasen ventajas y finalice con un parcial 0-0.

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Los goles, en el complemento

Ya en la segunda etapa, las dirigidas por Palacios aprovecharían una de sus grandes virtudes, la pelota parada y, tras un córner del sector derecho, fue Giuliana Nebuloni quien conectó el balón y anotó el 1-0 momentáneo.

Posteriormente, cerca de la finalización del encuentro, fue Rocío Serra la encargada de aumentar la distancia en el tanteador definiendo con el arco a su merced para así colocar el 2-0 definitivo.

Social se impuso en los 160 minutos y está en cuartos de final. Foto: Pablo Busso.Social se impuso en los 160 minutos y está en cuartos de final. Foto: Pablo Busso.

De este modo las vigentes campeonas clasificaron a los cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino y enfrentarán a Defensores de Armstrong por un lugar entre los 4 mejores equipos del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia.

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La síntesis

SOCIAL LUX: Estefanía Gauna; Valentina Flores, Lara Groia, Pamela Chindamo, Ligia Llera; Joana Benítez, Janice Busquet, Nerina Carruchthers; Giuliana Nebuloni, Brisa Cortés, Evelin Peralta.

Suplentes: Micaela Palacios, Rocío Serra, Magalí Acosta, Malena Biolatto, María Sol López, Guadalupe Guevara, Camila González.

DT.: Mauro Palacios.

MORNING: Daiana Ariza; Iara Oviedo, Victoria Gauto, Gisela Galarza; Valentina Carletti, Fiorella Urquieta, Epifanía Ríos, Joana Córdoba; Silvina Díaz, Estefanía Ibarra, Marcela Herrera.

Suplentes: Katerina Ferrer, Azul Peñaloza, Lucila Saucedo, Antonella Fabi.

DT.: Luciano Gómez.

ÁRBITROS: Belén Pereyra, Griselda Mercado, Ivo Barbarich.

Social se enfrentará a Defensores de Armstrong en la 3° fase. Foto: Pablo Busso.Social se enfrentará a Defensores de Armstrong en la 3° fase. Foto: Pablo Busso.
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