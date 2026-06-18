En la mañana de este jueves, el predio Casa Unión fue escenario del segundo entrenamiento del plantel profesional tatengue en el reinicio de la pretemporada con la mira puesta en el Torneo Clausura de la Liga Profesional que comienza el último fin de semana de julio.
Mateo Del Blanco no se entrenó con el grupo y su salida a Francia es inminente
El zurdo de 22 años se ausentó al segundo día de la pretemporada porque su transferencia al fútbol europeo está a un paso de concretarse. El Racing de Estrasburgo es el destino que pica en punta, con Lyon y Toulouse como alternativas. El volante central está cada vez más cerca de emigrar a Ucrania.
Tras lo que fuera el primer día de trabajo que tuvo lugar el miércoles, en esta nueva sesión de entrenamientos comenzaron a intensificarse las cargas de trabajo ante la atenta mirada de Leonardo Madelón y la supervisión de su hijo Augusto, el preparador físico principal.
La novedad en la práctica de hoy estuvo relacionada con la ausencia de Mateo Del Blanco. El zurdo de 22 años había sido uno de los 32 futbolistas que se presentó el miércoles para comenzar la pretemporada, a sabiendas de que su transferencia al exterior estaba a un paso de cerrarse.
Dichas negociaciones avanzaron con fuerza en las últimas horas y motivaron que el 11 rojiblanco se ausente en el ensayo de este jueves.
Si bien no trascendió de manera oficial el motivo, se especula con que el jugador surgido de la cantera rojiblanca se encuentra finalizando los últimos trámites para viajar a Francia y sellar su vínculo contractual con uno de los 3 equipos de la Ligue 1 que lo viene siguiendo desde hace varios meses.
En el radar francés
Vale recordar que desde antes de la finalización de la participación de Unión en el Apertura y en la Copa Argentina, se viene especulando con la chance firme de que un grupo inversor o un club de aquel país llegue a Santa Fe con el dinero necesario para ejecutar la cláusula de rescisión y llevarse a Del Blanco.
En el último contrato que firmó Mateo, se acordó una llave de salida de 2.5 millones de dólares libres de impuestos para la institución de la Avenida, una cifra relativamente baja para los números que se manejan en el fútbol del viejo continente.
En caso de concretarse, Madelón perderá a uno de los mejores jugadores que tuvo su equipo en el último año pero a cambio de un dinero que el club necesita con urgencia para sanear su economía y comenzar a moverse en el libro de pases. Lo que resta oficializar, además de la manera en la que se concreta la transferencia, es el destino final que tendrá el zurdo en la primera división francesa.
El Racing de Estrasburgo era el máximo interesado en quedarse con sus servicios de la mano del BlueCo Group (dueño entre otros equipos del Chelsea de Inglaterra), aunque el Olympique de Lyon y el Toulouse también se anotaban en la lista de equipos interesados en contar con él.
Profini, aparte y ¿a punto de salir?
La otra novedad que dejó la práctica de este jueves en Casa Unión fue la presencia de Rafael Profini entrenándose apartado del resto del grupo. Según trascendió, el volante central estuvo trotando solo en una de las canchas del predio y no realizó el resto de las tareas con sus compañeros.
Teniendo en cuenta que es inminente su transferencia al fútbol de Ucrania, esta novedad asoma como una señal concreta de que la venta está a un paso de concretarse. Vale recordar que desde hace un par de semanas Unión tiene una oferta formal del Metallist 1925 de aquel país para quedarse con el 100% de la ficha del jugador nacido en San José de la Esquina.
La semana pasada, en declaraciones públicas, el director deportivo Santiago Zurbriggen reconoció que solo faltaban resolver “cuestiones burocráticas” para concretar el traspaso de “Rafa”.
La imagen del jugador corriendo solo en Casa Unión parece marcar el cierre de otra venta millonaria que representa un dolor de cabeza para Madelón pero un bálsamo para las complicadas cuentas de la institución de López y Planes 3535.