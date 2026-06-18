Profini trabajó diferenciado

Mateo Del Blanco no se entrenó con el grupo y su salida a Francia es inminente

El zurdo de 22 años se ausentó al segundo día de la pretemporada porque su transferencia al fútbol europeo está a un paso de concretarse. El Racing de Estrasburgo es el destino que pica en punta, con Lyon y Toulouse como alternativas. El volante central está cada vez más cerca de emigrar a Ucrania.