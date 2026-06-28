Mateo Del Blanco espera y desespera al mismo tiempo. Cuando todos pensaban en el Mundo Unión que, en base a asistencias y goles bonitos del primer semestre, era firme candidato a salir lo más rápido posible, el “Mini” todavía está con el plantel de Madelón.
Unión define lo de Del Blanco, aunque niegan que "fue vendido"
Mateo firmó con dos agencias que deben ponerse de acuerdo en el monto y el destino para luego acordar con el Tate. “Ya sabe que en julio se va a Europa”, comentan en Casa Unión.
Se fue Profini antes que Del Blanco
En el mismo sentido, sorpresivamente, se vendió a Profini a Ucrania en una cifra superior a la cláusula que podría ejecutar Mateo.
Como se sabe, el compromiso de palabra de Luis Spahn (similar a lo que pasó con Kexin Zenón en su momento) es darle salida en este mercado de invierno. Incluso, como todos conocen, quedó reflejado en la última modificación contractual: cláusula de salida en 2.5 millones de dólares.
Lo complicado, por llamarlo de alguna manera, es unir las cuatro patas: Mateo Del Blanco, sus dos agencias y la CD de Unión. “Tienen que estar de acuerdo todos al mismo tiempo y hay una sensación instalada: Del Blanco jugará en Europa”, reconocen en el mundo tatengue.
En las últimas horas trascendió que Mateo no estaba trabajando con las mismas cargas “intensas” de la pretemporada de Leo Madelón, síntoma más que evidente que “la transferencia está al caer, es inminente” y el jugador lo sabe. Incluso, algunos fueron más allá todavía: “Los primeros días de julio sabe que viaja a Europa y no vuelve más”.
El Litoral consultó a uno de sus agentes y desde el viejo continente descartaron la versión que se instaló el fin de semana: “No es real que fue vendido a Francia, aunque estamos negociando”.
Mateo Del Blanco, asesorado históricamente por Insúa Group, decidió sumar a la agencia que encabeza Kristian Bereit y se llama CAA Stellar. El mencionado agente de fútbol británico fue fundador de KMB: maneja las carreras de figuras internacionales como Paulo Dybala, Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli y Marcos Rojo, entre otros.
Las dos agencias, en el caso de Mateo Del Blanco, tienen un contrato firmado a dos años para transferir al “Mini”.
El mecanismo es simple: cualquiera de las dos (Insúa o Bereit) puede “bajar” la oferta en cuanto a monto, destino y forma de pago, pero debe ser aceptada por la otra. Una vez acordado, el que baja el martillo es Luis Spahn y la CD de Unión.
En principio, la figura de la “cláusula gatillo” fijada en 2.5 millones de dólares (limpios, en un solo pago y efectivo) se fue enfriando con este doble comando de Insúa y Bereit.
Los tres clubes que abrieron negociaciones, en su momento, fueron Racing de Estrasburgo, Lyon y Toulouse, todos de Francia. Con 23 años, Mateo Del Blanco tiene más de 100 partidos en Unión, varias asistencias y cuatro bonitos goles.
Entre Insúa Group y KBM: ¿Francia?
“Al Jugador lo representa conjuntamente Insua Group (agentes históricos del futbolista desde hace 5 años) y KMB (empresa internacional que aparece para darle proyección internacional al Jugador).
La idea siempre fue venderlo en junio a Europa”, ratifican ante la consulta de El Litoral, recordando que los mercados europeos quedan abiertos hasta el mes de agosto.
Como se sabe, Unión volverá a competir el viernes 24 de julio a las 21.15 visitando a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. A propósito del “Calamar”, Nacional de Montevideo continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas mostró interés en Guido Mainero, extremo derecho de 31 años con actualidad en Platense.
El argentino viene de jugar 22 partidos durante el primer semestre, donde aportó un gol y dos asistencias. Fue la figura en la victoria 2-1 del Calamar ante Peñarol por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, donde fue capitán y marcó un tanto.
La gerencia deportiva del tricolor se contactó con la dirigencia de Platense para ofrecerle un monto específico por su ficha. Sin embargo, desde la vecina orilla agradecieron el contacto, pero fueron contundentes al afirmar que solo emigra por el monto estipulado en su cláusula de rescisión.
"Saben que tenemos una cláusula firmada y si la ponen obvio que saldrá, pero si no es así no lo vamos a negociar", le trasladaron a Ovación desde la interna del club. En tanto, desde el tricolor dijeron que a ese monto específico no están dispuestos a abonarlo.
Puertas adentro del Bolso se encuentran satisfechos con el mercado que vienen realizando hasta el momento por los arribos del arquero Alexis Martín Arias, el defensor central Francisco Calvo y el volante Bruno Zuculini.
El exjugador de Racing ya se sumó al plantel y el golero arribó ayer por la tarde a Uruguay: "Estoy contento de estar acá, influyó mucho el llamado de Jorge Bava", dijo.