Un campeón del mundo con Brasil y dos colombianos que se destacaron, recibieron de manos de Nery Pumpido, en Miami, las camisetas de Unión. Se trata de Dunga, Mario Yepes y el pibe Valderrama, quienes agradecieron el gesto de un santafesino que no olvida sus raíces y es un verdadero “embajador” tatengue.
Dunga, Yepes y el Pibe Valderrama con las camisetas de Unión que les regaló Pumpido
Nery, en su carácter de secretario adjunto de la Conmebol y director de desarrollo, viene asistiendo a todos los partidos que juegan las selecciones sudamericanas y no se olvida de su raíz tatengue.
El campeón del mundo, que este lunes festejará –con el resto de sus compañeros- los 40 años del inolvidable partido con Alemania en el Azteca, recibió camisetas del Tate obsequiadas por la marca que viste a la institución y no dudó, conociendo a todas las leyendas que han viajado a Estados Unidos, México y Canadá para recorrer la amplia extensión de este mundial, en entregarles a todos al recuerdo santafesino.
En Miami, la Conmebol tiene un lugar sobre la Lincoln como en su momento lo tuvo en pleno centro de Doha. En este espacio, las figuras que le dieron lustre al fútbol sudamericano en la historia, son invitados a participar de distintos eventos. Hace unos días, precisamente, estuvo Luis Suárez, el delantero de Uruguay que finalmente no fue convocado por Marcelo Bielsa, quien fue tajante cuando le preguntaron por un modelo de delantero y dijo que su espejo cuando inició su carrera fue el reconquistense Gabriel Omar Batistuta.
Seguramente, Miami tendrá una actividad febril durante toda la semana venidera. La colonia latina es muy grande, muchos argentinos viven en esa ciudad y, además, se producirá el aluvión de compatriotas que llegarán para estar presentes en el encuentro de dieciseisavos contra Cabo Verde, del viernes que viene.
“A Unión lo llevo en el alma y en el corazón, así que aproveché que la marca que viste al club me dio camisetas para obsequiárselas a las figuras del fútbol sudamericano. Ya la tienen Yepes, el Pibe Valderrama y Dunga, pero mi idea es dárselas a todos los que vaya viendo en el recorrido que hacemos con Alejandro Domínguez”, señaló el secretario adjunto de la Conmebol cuando fue consultado por el enviado de El Litoral a la copa del mundo.