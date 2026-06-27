El DT de la selección con nosotros

Scaloni, la leyenda de Macaya Márquez y el libro de El Litoral que prometió leer

El entrenador de la selección pidió sacarse una foto con el legendario colega que está cubriendo su mundial número 18. Luego, recibió en pleno Mundial el libro “Lágrimas eternas” que editó El Litoral luego de la obtención del título en Qatar, con cobertura exclusiva de un enviado especial.