Fue la sorpresa de la conferencia de prensa. Enrique Macaya Márquez asiste a su Mundial número 18. Ininterrumpidamente, cubrió este torneo desde el de 1958, cuando con apenas 22 años viajó a Suecia para ver el debut de Pelé. Vio a todos, no se perdió a ninguno. El dice que no hubo otro igual a Alfredo Di Stefano, gloria del Real Madrid. Estuvo en México ’70 para ver aquella sinfonía brasileña con los cinco números 10. Lo vio a Cruyff y aquella “Naranja mecánica” de Holanda. Disfrutó con los tres títulos de Argentina, con Kempes, con Diego Maradona y con Messi. Vio a Zidane, a Ronaldo, a Paolo Rossi, a Bebeto, a Romario y a Mbappé. Estuvo en esta ciudad cuando Diego dijo, para todos los tiempos, aquella frase de “me cortaron las piernas”. Una verdadera leyenda a quien Nicolás Novello le concedió el honor (y el derecho) de la primera pregunta y a quien Scaloni también le dio una licencia y confirmó algo que uno nunca sabe si realmente llegó al recinto en el estadio de Dallas, con la idea de decirlo: que Messi irá al banco contra Jordania.
Scaloni, la leyenda de Macaya Márquez y el libro de El Litoral que prometió leer
El entrenador de la selección pidió sacarse una foto con el legendario colega que está cubriendo su mundial número 18. Luego, recibió en pleno Mundial el libro “Lágrimas eternas” que editó El Litoral luego de la obtención del título en Qatar, con cobertura exclusiva de un enviado especial.
Después, Scaloni pidió sacarse una foto con Macaya Márquez y bajó del escenario de la sala de conferencias del estadio de Dallas para abrazarse con el legendario periodista. Todo esto, dentro del marco de una charla en la que volvió a decir que “este es un Mundial difícil”, se solidarizó con el drama del pueblo venezolano por el terremoto, le mandó saludos al profesor Daniel Córdoba (lo dirigió en Estudiantes y se tienen un gran aprecio mutuo) y no eludió la respuesta cuando le preguntaron si dirigiría a Estudiantes: “Le tengo un gran cariño, pasé momentos muy lindos ahí y fui un jugador al estilo de lo que se requiere para jugar en ese club”, dijo el entrenador de la selección.
Y llegó el regalo de El Litoral
Después, llegó el momento de encontrarse con este enviado de El Litoral, autor del libro “Lágrimas eternas”. “Esperalo apenas termine la conferencia, al costado, antes de que se vaya y se lo das”, fue la recomendación de Nicolás Novello, el máximo responsable de Prensa de la selección. Scaloni saludó a Macaya, se sacó la foto y luego se dirigió hacia donde estaba el enviado de El Litoral para recibir el libro de su autoría y editado por El Litoral, que resume todo el proceso que se inició apenas terminado el Mundial de Rusia, con un Lionel Scaloni que había formado parte del cuerpo técnico de Sampaoli y quedó como entrenador del equipo luego de la negativa de algunos potenciales candidatos que en ese momento se habían apalabrado y gestionado.
Todo el proceso, la Copa América de 2019 en la que el equipo fue de menor a mayor, la rebeldía de Messi después de aquella semifinal con Brasil y su expulsión en el partido por el tercer puesto; el título de 2021 en Brasil para cortar la sequía, el apoyo de Menotti, la Finalissima de 2022 y el título del mundo como frutilla del postre. Todo eso, condensado en el libro de El Litoral que Lionel Scaloni, el técnico más exitoso de la historia del fútbol argentino, con casi 100 partidos dirigidos en la selección, santafesino como nuestro también legendario multimedios, prometió ante los enviados de El Litoral a la cobertura del Mundial: “Lo voy a leer”.