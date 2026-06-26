Desde Dallas

Tagliafico:"Si seguimos con este hambre es difícil que nos ganen"

El lateral izquierdo que el sábado será titular por primera vez en el Mundial en el partido contra Jordania, afirmó que mientras la Albiceleste mantenga el hambre de triunfos será difícil que le ganen. "Lo que tenemos claro es que no nos podemos relajar, hay que trabajar al máximo para ponérselo difícil al entrenador", aseguró en la conferencia previa al duelo por la tercera fecha de la fase de grupos.