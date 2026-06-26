La intimidad de la Selección Argentina en plena competencia mundialista volvió a dar muestras del fuerte lazo humano que une a sus integrantes. En la previa del partido ante Jordania, Nicolás Tagliafico pasó por conferencia de prensa y, además de analizar el presente futbolístico del equipo, reveló cómo se gestó el original festejo de cumpleaños para Lionel Messi, quien cumplió 39 años.
Tagliafico:"Si seguimos con este hambre es difícil que nos ganen"
El lateral izquierdo que el sábado será titular por primera vez en el Mundial en el partido contra Jordania, afirmó que mientras la Albiceleste mantenga el hambre de triunfos será difícil que le ganen. "Lo que tenemos claro es que no nos podemos relajar, hay que trabajar al máximo para ponérselo difícil al entrenador", aseguró en la conferencia previa al duelo por la tercera fecha de la fase de grupos.
Al ser consultado sobre la iniciativa de que cada futbolista del plantel luciera una remera con una foto junto al astro rosarino, el defensor del Lyon no dudó en adjudicarle la autoría de la sorpresa al habitual "animador" del vestuario. “Se lo tomó muy bien. La idea fue de Rodri (De Paul)”, confesó entre risas.
“Son pequeños detalles que en la convivencia tan larga, donde uno se ve la cara todos los días, y esos mimos están muy buenos. La pasamos muy bien. Él está más acostumbrado que nosotros porque al final se siente como en familia”, detalló sobre el clima de camaradería que reina en la delegación.
"Estoy para jugar"
En el plano estrictamente deportivo, Tagliafico llevó tranquilidad respecto a su estado físico de cara a los próximos desafíos: “Estoy en óptimas condiciones para jugar. En cuanto al grupo, es muy competitivo y no se relaja”. En ese sentido, destacó la versatilidad de la propuesta de Lionel Scaloni y cómo su rol dentro del campo muta según las necesidades del partido.
“Tenemos jugadores de mucha calidad en el medio y a veces eso hace que uno sirva más de apoyo, y también hay partidos que exigen defender más. La comunión del equipo hace que a la Selección le vaya bien”, analizó el lateral.
Para Tagliafico, la gran virtud de este ciclo es la plasticidad para leer los encuentros: “Creo que una de las características del equipo es que se adapta a las situaciones. La Selección entiende bien eso y sabe adaptarse a momentos, emociones y eso es importante en un Mundial tan parejo”.
Asimismo, el defensor remarcó que el grupo sumó un rodaje fundamental para afrontar la presión de los mano a mano, aunque advirtió que los errores en esta instancia se pagan caros. “Creo que hoy el grupo está más maduro, hay campeones y eso trae experiencia. Pero sabemos que no hay que bajar la guardia, porque se define por detalles”, sentenció.
"No debemos ponernos presión"
Finalmente, Tagliafico resumió cuál es el verdadero secreto que mantiene un plantel que ya lo ganó todo, apuntando a la sintonía colectiva por sobre las individualidades.
“Cada jugador que viene a la Selección desea estar acá, hacer lo mejor para su compañero. Cuando juntás jugadores con la misma mentalidad, se hace difícil para el rival, se forma una Selección muy dura. Creo que el equipo trabaja con la misma sintonía que antes, y esperemos que se vayan dando las cosas, no debemos ponernos presión”, concluyó.