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Maximiliano Pullaro
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En Toronto

Senegal goleó a la debil Irak y tiene muchas chances de estar en 16vos de final

El equipo africano superó 5 a 0 a la formación asiática, que se despide del mundial con 3 derrotas. Diarra, Sarr, Gueye en 2 oportunidades y Ndiaye anotaron los goles senegaleses. Con 3 puntos y diferencia de +2, el equipo de Pape Thiaw conserva buenas probabilidades matemáticas de estar en la siguiente fase.

Senegal goleó y debe esperar para saber si clasifica.Senegal goleó y debe esperar para saber si clasifica.
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La Selección de Senegal cumplió con el objetivo de ganar en la última jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues venía de perder contra Francia y Noruega, así que le quedaba una oportunidad de celebrar ante Irak, otra escuadra que también venía de perder en sus presentaciones anteriores por el grupo I.

Los “Leones de Teranga” golearon a los asiáticos por 5-0 en el estadio de Toronto, Canadá, donde los aficionados vieron una exhibición de fútbol por parte de los africanos en el segundo tiempo, cuando desataron todo su poderío ofensivo para pasarle por encima a los de Medio Oriente, los cuales se vieron vencidos en los minutos finales.

De esta manera, Senegal llegó a tres puntos, una diferencia de gol de +2 y a la espera de cómo se den las cosas en los siguientes encuentros de la tercera fecha de la fase de grupos, pues su pase a dieciseisavos de final dependerá de lo que hagan aquellas escuadras con opción de caer a la tercera posición.

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Rápida ventaja

Los africanos tenían que sacudirse en el estadio de Toronto porque no querían despedirse de la Copa del Mundo sin un triunfo y tampoco cediendo a la opción de clasificar como uno de los ocho terceros, así que enfiló todas sus energías en conseguir el triunfo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Senegal's Pape Gueye scores their fourth goal IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski TPX IMAGES OF THE DAYPape Gueye anotó un doblete en el triunfo de los africanos.

A los cuatro minutos, Senegal empezó a ganar el partido con Habib Diarra, por un rebote en el área, y nueve minutos después se dio la expulsión de Rebin Sulaka, por una revisión de VAR al cometer falta a Sadio Mané, lo que afectó todo el plan de los asiáticos.

Los goles, en el complemento

Pese a que los iraquíes aguantaron el primer tiempo de buena manera, la parte complementaria significó su perdición porque cedieron el balón, permitieron el avance de los senegaleses y sufrieron otra goleada que los despidió del Mundial 2026 por la puerta de atrás.

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Pape Gueye fue la figura del partido por su doblete, un par de golazos a los minutos 59 y 71, mientras que el resto de anotaciones fueron de Ismaila Sarr e Iliman Ndiaye, para cerrar un partido redondo para el conjunto de Senegal en Toronto.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Senegal fans celebrate after the match REUTERS/Piroschka Van De WouwEl festejo de los senegaleses en Toronto.
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