En Toronto

Senegal goleó a la debil Irak y tiene muchas chances de estar en 16vos de final

El equipo africano superó 5 a 0 a la formación asiática, que se despide del mundial con 3 derrotas. Diarra, Sarr, Gueye en 2 oportunidades y Ndiaye anotaron los goles senegaleses. Con 3 puntos y diferencia de +2, el equipo de Pape Thiaw conserva buenas probabilidades matemáticas de estar en la siguiente fase.