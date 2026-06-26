La victoria de Ecuador por 2 a 1 sobre Alemania no solo significó una de las páginas más importantes del fútbol ecuatoriano en los Mundiales. También representó una revancha personal para Sebastián Beccacece, quien semanas atrás había sido blanco de fuertes cuestionamientos y llegó a poner en duda su continuidad al frente de la selección.
Beccacece usó el rock nacional para explicar el presente de Ecuador
Tras la histórica clasificación de Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026, el tévnico argentino recurrió a una emblemática frase del rock nacional para describir el camino recorrido por su equipo.
Después de asegurar la clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen, el entrenador argentino dejó una de las declaraciones más emotivas de la jornada. En conferencia de prensa eligió una frase de una reconocida canción del rock nacional para resumir el proceso que atravesó junto a sus dirigidos.
La frase
"El ángel de la soledad no escucha lo oye; va para adelante, se prende fuego y siente. Va de eso la vida. Te regala estos momentos que podés compartir con tu hijas, tu señora, tu mamá...falta el viejo que lo estará gritando arriba", dijo Beccacece.
Con esa referencia explicó que el fútbol está marcado por ciclos, momentos de crisis y etapas de crecimiento. Según expresó, el equipo supo mantenerse unido pese a las críticas recibidas después del empate con Curazao y la derrota frente a Costa de Marfil en las dos primeras fechas del Grupo E.
El entrenador destacó la personalidad de sus futbolistas para enfrentar a una potencia como Alemania cuando prácticamente no tenían margen de error. La remontada terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos y le permitió a Ecuador seguir en carrera en la Copa del Mundo.
Durante su análisis también agradeció el esfuerzo del plantel y sostuvo que los verdaderos protagonistas fueron los jugadores, quienes nunca dejaron de creer en la posibilidad de revertir la situación.
De las críticas a una clasificación histórica
La clasificación cambió radicalmente el clima alrededor de la selección ecuatoriana. Antes del duelo frente a Alemania, Beccacece había reconocido que, si el equipo no cumplía el objetivo, evaluaba dar un paso al costado.
Sin embargo, el triunfo modificó el escenario. Ecuador logró avanzar entre los 32 mejores equipos del torneo gracias a una actuación de alto nivel frente al conjunto europeo y recuperó la confianza después de un inicio muy complicado en el campeonato.
El técnico rosarino aprovechó la conferencia para remarcar que el crecimiento de un seleccionado requiere tiempo y paciencia. También pidió valorar el compromiso de un plantel que nunca dejó de competir, incluso cuando buena parte de la opinión pública ponía en duda sus posibilidades.
Ahora, con el boleto asegurado para los 16avos de final, Ecuador espera conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria. Mientras tanto, Beccacece disfruta de un presente muy distinto al que vivía apenas unos días atrás.
Pasó de estar seriamente cuestionado a convertirse en uno de los protagonistas de la gran sorpresa de la fecha en el Mundial 2026, respaldado por un triunfo histórico y por un mensaje inspirado en el rock nacional que reflejó el final de una etapa y el comienzo de otra llena de ilusión.