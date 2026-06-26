La jornada del Mundial 2026 cerró los grupos D, E y F con varias definiciones directas. Países Bajos se adueñó del Grupo F, Alemania terminó primero en el E y Estados Unidos sostuvo el liderazgo del D pese a caer ante Turquía en la última jugada.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del jueves
Países Bajos ganó el Grupo F, Alemania lideró el E y Estados Unidos cerró arriba en el D pese a perder con Turquía.
Análsis de los partidos
En el Grupo F, Países Bajos venció 3 a 1 a Túnez en Kansas City y confirmó su primer puesto. El equipo europeo resolvió rápido el partido, con un gol en contra de Ellyes Skhiri y otro de Brian Brobbey en los primeros minutos. Luego, Jan Paul van Hecke participó en la acción que terminó sellando el resultado.
Japón empató 1 a 1 con Suecia en Dallas y conservó el segundo lugar de la zona. Daizen Maeda puso en ventaja al conjunto asiático en el complemento, pero Anthony Elanga igualó poco después. El punto le alcanzó a Japón para clasificarse y dejó a Suecia como tercero con expectativas.
En el Grupo E, Costa de Marfil hizo historia al vencer 2 a 0 a Curazao en Philadelphia. Nicolas Pepé marcó los dos goles y el seleccionado africano logró por primera vez avanzar a la segunda fase de un Mundial. El triunfo lo dejó segundo, detrás de Alemania por diferencia de gol.
Ecuador también consiguió una victoria resonante. El equipo de Sebastián Beccacece le ganó 2 a 1 a Alemania en Nueva York, después de empezar abajo por el gol de Leroy Sané. Nilson Angulo y Gonzalo Plata dieron vuelta el resultado y dejaron a la Tri con cuatro puntos.
En el Grupo D, Paraguay igualó 0 a 0 con Australia en Santa Clara. La Albirroja no pudo alcanzar la clasificación directa, pero terminó tercera con cuatro unidades y quedó bien perfilada en la tabla de mejores terceros. Australia, en cambio, aseguró el segundo lugar.
Estados Unidos perdió 3 a 2 ante Turquía en Los Ángeles, con un gol recibido en el octavo minuto de adición. La derrota le quitó el invicto al equipo de Mauricio Pochettino, aunque no modificó su condición de líder del Grupo D ni su clasificación a los dieciseisavos.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo D, Estados Unidos finalizó primero con seis puntos. El anfitrión ya tenía asegurado el pase y, pese a perder con Turquía, sostuvo la cima. Australia quedó segunda con cuatro unidades y avanzó directamente por delante de Paraguay.
Paraguay terminó tercero, también con cuatro puntos, pero detrás de Australia en la tabla oficial. El empate le permitió cerrar con una cosecha importante para competir entre los mejores terceros. Turquía fue cuarta con tres unidades y quedó sin margen para avanzar.
En el Grupo E, Alemania terminó primera con seis puntos. La derrota ante Ecuador no le quitó el liderazgo. Costa de Marfil también llegó a seis unidades y quedó segunda por diferencia de gol, con clasificación directa y una campaña histórica.
Ecuador finalizó tercero con cuatro puntos. El triunfo ante Alemania lo dejó en una posición fuerte dentro de la tabla de terceros y con la clasificación encaminada. Curazao cerró cuarto con un punto y quedó eliminado en su primera participación mundialista.
En el Grupo F, Países Bajos terminó líder con siete puntos. El triunfo ante Túnez le permitió cerrar una fase inicial sólida, con dos victorias y un empate. Japón quedó segundo con cinco unidades y también avanzó de manera directa.
Suecia fue tercero con cuatro puntos. El empate ante Japón lo dejó fuera de los dos primeros lugares, pero con una cosecha competitiva para pelear entre los mejores terceros. Túnez terminó cuarto, sin puntos, y se despidió con tres derrotas.