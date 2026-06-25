En Dallas

Japón resistió el embate de Suecia y será rival de Brasil en 16vos. de final

Nipones y europeos empataron 1 a 1 y terminaron segundos y terceros en la zona respectivamente. El conjunto asiático se clasificó y enfrentará a los de Ancelotti el próximo lunes desde las 14. Los suecos tienen chances de avanzar como mejor tercero.