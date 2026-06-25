En una reunión realizada este jueves, la dirigencia Merengue le comunicó al Como de Italia que hará uso de la cláusula de recompra, valuada en 9 millones de euros, para recuperar al mediocampista de la Selección Argentina.
El Real Madrid recompra a Nico Paz: ¿cuánto le pagará al Como?
Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el fututo del atacante dio un giro y regresará al Merengue, donde será tenido en cuenta por el flamante entrenador portugués. Franco Mastantuono será evaluado y podría salir cedido a préstamo a otra institución europea.
La ejecución formal se concretará en los próximos días y el futbolista será nuevamente propiedad del club madrileño, que tendrá el control absoluto sobre cualquier decisión vinculada a su próximo destino.
Si el equipo italiano quiere volver a contar con él, deberá negociar desde cero, dado a que no posee un derecho de prioridad ni una opción de recompra y que cualquier operación dependerá de las condiciones que imponga la Casa Blanca. En ese contexto, trascendió que el valor de salida rondaría los 60 millones de euros.
¿Se queda o se va?
La estrategia de Real Madrid apunta a proteger el valor de una de sus grandes promesas. El seguimiento permanente a su crecimiento durante la última temporada convenció a la dirigencia de recuperar sus derechos y conservar margen de decisión ante una posible venta futura.
La intención del volante era continuar bajo las órdenes de Cesc Fabregas en el Como, pero ahora será el Merengue quien definirá si integra al argentino a su plantel, vuelve a cederlo o negocia un nuevo traspaso con otra institución.
Con Paz como líder creativo y goleador (13 goles y ocho asistencias en 40 partidos), Como viene de hacer una temporada de ensueño: terminó cuarto en el campeonato, llegó hasta las semifinales de la Copa Italia y disputará la próxima Champions League.
Mastantuono, en evaluación
La pretemporada de Real Madrid comenzará el 13 de julio y a partir de ahí José Mourinho comenzará a evaluar a cada futbolista de su plantel. Los que están disputando el Mundial irán sumándose escalonadamente pero en el mientras tanto, The Special One irá determinando con quiénes querrá contar, o no, de cara a la próxima temporada.
Dos de los futbolistas en los que pondrá mayor foco serán Thiago Pitarch y Franco Mastantuono. Ambos jugadores de 18 años serán vistos por el entrenador para que decida si van a ser tenidos en cuenta o les buscarán una salida a préstamo.
Esta evaluación será en gran parte porque Mourinho sostiene que los futbolistas jóvenes no tienen que estar por estar en el plantel si casi no van a tener oportunidades en el primer equipo. Por eso, prefiere que jueguen en otros clubes para seguir progresando y proyectándose.
De igual manera, Pitarch y Mastantuono son del interés del portugués. Del primero le gustó cómo terminó jugando en el final de temporada en el Merengue, mientras que al argentino lo quería cuando estaba empezando a destacarse en River.
El Madrid no quiere que el extremo surgido en el Millonario sea un caso perdido debido a la gran inversión de 63,2 millones de euros que hicieron por él. Desde la institución buscarán la manera de recuperar a ese futbolista que demostró su talento en el fútbol argentino y que llegó a disputar partidos con su selección.