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Por pedido de Mourinho

El Real Madrid recompra a Nico Paz: ¿cuánto le pagará al Como?

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el fututo del atacante dio un giro y regresará al Merengue, donde será tenido en cuenta por el flamante entrenador portugués. Franco Mastantuono será evaluado y podría salir cedido a préstamo a otra institución europea.

Nico Paz hizo su debut mundialista frente a Austria.Nico Paz hizo su debut mundialista frente a Austria.
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En una reunión realizada este jueves, la dirigencia Merengue le comunicó al Como de Italia que hará uso de la cláusula de recompra, valuada en 9 millones de euros, para recuperar al mediocampista de la Selección Argentina.

La ejecución formal se concretará en los próximos días y el futbolista será nuevamente propiedad del club madrileño, que tendrá el control absoluto sobre cualquier decisión vinculada a su próximo destino.

Soccer Football - Serie A - Como v Napoli - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - May 2, 2026 Como's Nico Paz before the match REUTERS/Daniele MascoloNico Paz jugó 40 partidos e hizo 13 goles en el Como.

Si el equipo italiano quiere volver a contar con él, deberá negociar desde cero, dado a que no posee un derecho de prioridad ni una opción de recompra y que cualquier operación dependerá de las condiciones que imponga la Casa Blanca. En ese contexto, trascendió que el valor de salida rondaría los 60 millones de euros.

¿Se queda o se va?

La estrategia de Real Madrid apunta a proteger el valor de una de sus grandes promesas. El seguimiento permanente a su crecimiento durante la última temporada convenció a la dirigencia de recuperar sus derechos y conservar margen de decisión ante una posible venta futura.

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La intención del volante era continuar bajo las órdenes de Cesc Fabregas en el Como, pero ahora será el Merengue quien definirá si integra al argentino a su plantel, vuelve a cederlo o negocia un nuevo traspaso con otra institución.

Con Paz como líder creativo y goleador (13 goles y ocho asistencias en 40 partidos), Como viene de hacer una temporada de ensueño: terminó cuarto en el campeonato, llegó hasta las semifinales de la Copa Italia y disputará la próxima Champions League.

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Mastantuono, en evaluación

La pretemporada de Real Madrid comenzará el 13 de julio y a partir de ahí José Mourinho comenzará a evaluar a cada futbolista de su plantel. Los que están disputando el Mundial irán sumándose escalonadamente pero en el mientras tanto, The Special One irá determinando con quiénes querrá contar, o no, de cara a la próxima temporada.

Dos de los futbolistas en los que pondrá mayor foco serán Thiago Pitarch y Franco Mastantuono. Ambos jugadores de 18 años serán vistos por el entrenador para que decida si van a ser tenidos en cuenta o les buscarán una salida a préstamo.

Esta evaluación será en gran parte porque Mourinho sostiene que los futbolistas jóvenes no tienen que estar por estar en el plantel si casi no van a tener oportunidades en el primer equipo. Por eso, prefiere que jueguen en otros clubes para seguir progresando y proyectándose.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Oviedo - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 14, 2026 Real Madrid's Franco Mastantuono and Trent Alexander-Arnold prepare to take a free kick REUTERS/Isabel InfantesMastantuono tuvo una floja primera temporada en Madrid.

De igual manera, Pitarch y Mastantuono son del interés del portugués. Del primero le gustó cómo terminó jugando en el final de temporada en el Merengue, mientras que al argentino lo quería cuando estaba empezando a destacarse en River.

El Madrid no quiere que el extremo surgido en el Millonario sea un caso perdido debido a la gran inversión de 63,2 millones de euros que hicieron por él. Desde la institución buscarán la manera de recuperar a ese futbolista que demostró su talento en el fútbol argentino y que llegó a disputar partidos con su selección.

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