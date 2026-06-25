Por pedido de Mourinho

El Real Madrid recompra a Nico Paz: ¿cuánto le pagará al Como?

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el fututo del atacante dio un giro y regresará al Merengue, donde será tenido en cuenta por el flamante entrenador portugués. Franco Mastantuono será evaluado y podría salir cedido a préstamo a otra institución europea.