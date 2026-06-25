Fin del sueño para Boca

En Italia confirman que se destrabó la renovación de Dybala en Roma

La prensa local informó este jueves que la Joya reducirá considerablemente su salario y está a detalles de extender su contrato en la Loba. Era el gran objetivo del equipo xeneize y hasta el propio Arruabarrena se había contactado con él en las últimas horas.