Se está escribiendo la última página de la gran novela del mercado de pases. La que protagonizaron Paulo Dybala, Roma y hasta Boca, a miles de kilómetros del lugar de los hechos. Después de varias semanas de reuniones fallidas, guiños públicos y mucha incertidumbre, el futuro de la Joya parece estar definido en la capital italiana.
En Italia confirman que se destrabó la renovación de Dybala en Roma
La prensa local informó este jueves que la Joya reducirá considerablemente su salario y está a detalles de extender su contrato en la Loba. Era el gran objetivo del equipo xeneize y hasta el propio Arruabarrena se había contactado con él en las últimas horas.
Según Corriere dello Sport, todo está dado para la renovación de su contrato en la Loba. Así, sin más, se desvanece el sueño bostero de Juan Román Riquelme, Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena, quien en los últimos días lo llamó para comentarle su proyecto deportivo y convencerlo de que pueda ser la cara nueva de su plantel.
Acuerdo por 3 años
El representante del delantero, Carlos Novel, tuvo varias charlas con recién nombrado director deportivo giallorossi, Tony D'Amico, y finalmente se llegó a un acuerdo para una reducción salarial del 65%: de ocho a tres millones de euros por temporada.
El medio italiano hizo foco en este esfuerzo económico del campeón del mundo argentino: está dispuesto a bajarse el sueldo, como también otras figuras del plantel (Roma ya no aprobará salarios que superen los 4,5 millones de euros netos), siempre y cuando tenga el año adicional de contrato que solicitaba.
En una primera instancia, el club se había puesto firme en ofrecerle un vínculo por solo dos campañas.
Más allá de las charlas de Román, Paredes y el Vasco, el Xeneize no se metió en medio de la negociación de Roma con Dybala. No hubo propuesta formal, ya que en La Ribera esperaban avanzar únicamente si se confirmaba su fin de ciclo en la Serie A o si quedaba en liberad de acción después del 30 de junio.
Para el entrenador Gian Piero Gasperini, la Joya es una de las grandes figuras del equipo, más allá de la irregularidad que tuvo a causa de las complicaciones físicas. En la última temporada, marcó tres goles y repartió ocho asistencias en 27 partidos. La idea es que pueda dejar atrás los dolores y volver a ser el futbolista decisivo que se ganó el cariño de la ciudad eterna.
Rulli, el objetivo para el arco
En plena pretemporada, mientras de a poco Rodolfo Arruabarrena busca transmitirle su identidad al equipo, la dirigencia trabaja en la llegada de refuerzos. Una de las grandes prioridades está en el arco, donde Gerónimo Rulli es prioridad, pero ya hay otras alternativas en carpeta.
La intención de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme es clara: hacer un intento por el arquero suplente de la Selección Argentina en el Mundial. Tras la buena respuesta encontrada en el sondeo inicial con el jugador, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, el próximo paso es entablar negociaciones con Olympique Marsella.
Rulli (34 años) tiene contrato vigente hasta mediados de 2027 y un precio de alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, el club francés atraviesa una delicada crisis económica y tiene apenas unos días para reducir su masa salarial casi a la mitad y, en este escelanrio, lo dejaría ir con mayor facilidad.
Más allá del precio, la otra traba que podría encontrar Boca es que el futbolista podría optar por volver a Argentina con el pase en su poder para jugar en Estudiantes o escuchar los sondeos desde Inglaterra que realizó Tottenham
Es por estas dificultades que en el Xeneize ya tienen más alternativas para el puesto. A sabiendas de que Agustín Marchesín (38) recién estaría disponible para fin de año y que Leandro Brey (23) hasta ahora no ha ofrecido garantías, la idea es sí o sí sumar un arquero en este mercado de pases.
En ese contexto, las alternativas que se manejan son tres: Nahuel Losada (33), de Lanús; Álvaro Montero (31), de Vélez; y Sergio Rochet (33), de Inter, de Brasil.
Por eso, si no prosperan las negociaciones por Rulli, comenzarán los sondeos por estos tres nombres. Todos experimentados y probados en el fútbol sudamericano, cada uno representa una complejidad diferente.
El interés por los dos extranjeros (Montero y Rochet) ya se conocía, pero ahora se le suma el de Losada. Si bien en el Granate no quieren saber nada con dejarlo ir, si Boca aparece con una oferta convincente todo podría cambiar.