La organización de la Copa Argentina confirmó este martes las sedes y horarios de dos de los encuentros más esperados de los 16avos de final del certamen. Boca Juniors jugará ante Sarmiento de Junín el próximo 16 de julio en Rosario, mientras que River Plate enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata un día después en Salta.
Quedaron definidos los escenarios para los partidos de Boca y River en la Copa Argentina
El Xeneize enfrentará a Sarmiento en el estadio de Newell's y el Millonario se medirá con Aldosivi en el Padre Martearena. Ambos partidos se disputarán a mediados de julio y marcarán el inicio de una nueva etapa para los dos gigantes del fútbol argentino.
El conjunto xeneize se presentará en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys, desde las 21.45. El partido tendrá un atractivo adicional: será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador de Boca, luego de su regreso al club para encarar la segunda parte de la temporada.
Por su parte, River hará su estreno en esta instancia el 17 de julio, también a las 21.45, en el estadio Padre Martearena de Salta. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará dar un nuevo paso en una competencia que se ha convertido en uno de los grandes objetivos de los clubes argentinos en los últimos años.
Dos gigantes en busca de los octavos de final
Tanto Boca como River llegan a esta instancia luego de superar con éxito sus respectivos compromisos en la ronda inicial.
El Xeneize, que en aquel momento era conducido por Claudio Úbeda, derrotó por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy y selló su clasificación sin sobresaltos. River, en tanto, venció por la mínima diferencia a Ciudad de Bolívar para avanzar a los 16avos de final.
La llave ya tiene algunos cruces definidos. En caso de eliminar a Sarmiento, Boca se enfrentará en octavos de final a Vélez Sarsfield, que ya aseguró su lugar en la siguiente ronda.
River, por su parte, deberá esperar para conocer a su eventual rival. El ganador del duelo entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre será quien se cruce con el vencedor del partido entre el Millonario y Aldosivi.
Más partidos confirmados
La organización también oficializó otros encuentros correspondientes a los 16avos de final.
El choque entre Independiente Rivadavia y Tigre se disputará el 12 de julio a las 16.15 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.
Además, Racing Club enfrentará a Defensa y Justicia el 16 de julio a las 18.45, mientras que San Lorenzo se medirá con Deportivo Riestra el 17 de julio en el mismo horario. En ambos casos, las sedes aún no fueron anunciadas.
Con Rosario y Salta como escenarios, Boca y River volverán a movilizar a miles de hinchas en distintos puntos del país en una nueva edición de la Copa Argentina, un torneo que combina federalismo, tradición y la posibilidad de conquistar uno de los títulos más codiciados del calendario local.