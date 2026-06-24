16avos de final

Quedaron definidos los escenarios para los partidos de Boca y River en la Copa Argentina

El Xeneize enfrentará a Sarmiento en el estadio de Newell's y el Millonario se medirá con Aldosivi en el Padre Martearena. Ambos partidos se disputarán a mediados de julio y marcarán el inicio de una nueva etapa para los dos gigantes del fútbol argentino.