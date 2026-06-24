La Selección Argentina celebró este martes el cumpleaños de Lionel Messi con un gesto especial en la concentración del Mundial 2026. Los futbolistas y miembros del cuerpo técnico posaron junto al capitán luciendo remeras personalizadas con imágenes del rosarino.
Los jugadores de la Selección Argentina sorprendieron a Messi con remeras especiales por su cumpleaños
En plena concentración mundialista, el plantel argentino celebró los 39 años de Lionel Messi con una foto grupal y remeras personalizadas. Rodrigo De Paul compartió la imagen en sus redes.
La postal fue compartida por Rodrigo De Paul a través de una historia de Instagram. En la imagen se observa a gran parte del plantel reunido alrededor de Messi, mientras una inscripción resume el homenaje: “Feliz cumpleaños capitán”.
Un festejo en plena Copa del Mundo
La celebración se dio en medio de la participación argentina en el Mundial 2026. Messi llegó a los 39 años mientras disputa una nueva Copa del Mundo con la Albiceleste y continúa siendo una de las principales referencias del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Las remeras blancas utilizadas por los jugadores incluyen fotografías del capitán en distintas etapas de su carrera. El detalle fue preparado especialmente para la jornada y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas por los hinchas en redes sociales.
La foto que se volvió viral
Además de De Paul, otros integrantes del plantel publicaron mensajes dedicados a Messi durante el día. La imagen grupal mostró el clima distendido que vive la delegación argentina en la concentración mundialista.
El homenaje se produjo mientras la Selección continúa con su preparación para los próximos compromisos del torneo, con Messi como líder y referente dentro y fuera de la cancha.