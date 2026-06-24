Lionel Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en plena disputa del Mundial 2026 y la AFA eligió homenajearlo con una producción audiovisual cargada de imágenes, recuerdos y mensajes sobre su legado dentro y fuera de las canchas.
“Messigue ilusionando”: el emotivo video de la AFA por los 39 años de Lionel Messi
La Asociación del Fútbol Argentino publicó un homenaje especial por el cumpleaños del capitán de la Selección. El mensaje repasa su vigencia deportiva, su perfil familiar y el impacto que genera en millones de personas.
Bajo el título “Messigue ilusionando”, el video difundido en las redes oficiales de la Selección Argentina destaca la vigencia del rosarino, que continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.
El mismo de siempre
La pieza repasa distintos momentos de la carrera de Messi y pone el foco en una idea central: pese al paso del tiempo, mantiene intacta la capacidad de sorprender a hinchas y rivales.
El homenaje llega además en un momento especial. El capitán argentino acumula cinco goles en los dos primeros partidos del Mundial 2026 y viene de convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.
“Verlo jugar sigue generando la misma emoción”, es uno de los conceptos que atraviesa el relato institucional difundido por la AFA.
Más allá de la cancha
El video también se detiene en aspectos personales del futbolista. La producción muestra a Messi como una figura cercana a su familia y resalta la importancia que tienen sus hijos y su vida cotidiana fuera del fútbol.
Desde la AFA remarcan que esa sencillez es una de las razones por las que el capitán se convirtió en un referente para varias generaciones de argentinos.
El mensaje también destaca su rol dentro del plantel campeón del mundo y la relación construida con sus compañeros a lo largo de los últimos años.
Un símbolo para millones
La publicación concluye con una mirada sobre el impacto que Messi mantiene en la sociedad argentina. El relato lo presenta como una fuente de inspiración para millones de personas y como uno de los grandes símbolos deportivos del país.
Las imágenes combinan goles, festejos, abrazos y momentos de intimidad para reflejar la dimensión que alcanzó el capitán albiceleste dentro de la historia del fútbol argentino.