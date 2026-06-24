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“Messigue ilusionando”: el emotivo video de la AFA por los 39 años de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un homenaje especial por el cumpleaños del capitán de la Selección. El mensaje repasa su vigencia deportiva, su perfil familiar y el impacto que genera en millones de personas.

La AFA publicó un video especial para celebrar los 39 años de Lionel Messi. Foto: Fernando NicolaLa AFA publicó un video especial para celebrar los 39 años de Lionel Messi. Foto: Fernando Nicola
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Lionel Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en plena disputa del Mundial 2026 y la AFA eligió homenajearlo con una producción audiovisual cargada de imágenes, recuerdos y mensajes sobre su legado dentro y fuera de las canchas.

Bajo el título “Messigue ilusionando”, el video difundido en las redes oficiales de la Selección Argentina destaca la vigencia del rosarino, que continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El mismo de siempre

La pieza repasa distintos momentos de la carrera de Messi y pone el foco en una idea central: pese al paso del tiempo, mantiene intacta la capacidad de sorprender a hinchas y rivales.

El homenaje llega además en un momento especial. El capitán argentino acumula cinco goles en los dos primeros partidos del Mundial 2026 y viene de convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

“Verlo jugar sigue generando la misma emoción”, es uno de los conceptos que atraviesa el relato institucional difundido por la AFA.

Lionel Messi y su segundo festejo en Dallas, en un día inolvidable para él y también histórico para el fútbol mundial: se convirtió en el goleador de los mundialesEl capitán argentino atraviesa un gran presente en el Mundial 2026 con cinco goles. Foto: Fernando Nicola

Más allá de la cancha

El video también se detiene en aspectos personales del futbolista. La producción muestra a Messi como una figura cercana a su familia y resalta la importancia que tienen sus hijos y su vida cotidiana fuera del fútbol.

Desde la AFA remarcan que esa sencillez es una de las razones por las que el capitán se convirtió en un referente para varias generaciones de argentinos.

El mensaje también destaca su rol dentro del plantel campeón del mundo y la relación construida con sus compañeros a lo largo de los últimos años.

Argentina-Austria, Mundial 2026 | Dallas Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaEl homenaje destaca tanto la carrera deportiva como el perfil familiar del rosarino. Foto: Fernando Nicola

Un símbolo para millones

La publicación concluye con una mirada sobre el impacto que Messi mantiene en la sociedad argentina. El relato lo presenta como una fuente de inspiración para millones de personas y como uno de los grandes símbolos deportivos del país.

Las imágenes combinan goles, festejos, abrazos y momentos de intimidad para reflejar la dimensión que alcanzó el capitán albiceleste dentro de la historia del fútbol argentino.

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