Antonela Roccuzzo emocionó a sus seguidores con un cariñoso posteo dedicado a Lionel Messi por su cumpleaños número 39. En medio del Mundial 2026, la rosarina compartió en Instagram una serie de fotos familiares y algunas postales retro junto al capitán argentino.
Antonela Roccuzzo saludó a Messi por su cumpleaños con fotos retro y un mensaje lleno de amor
La rosarina le dedicó un mensaje especial al capitán de la Selección Argentina por su cumpleaños número 39. La publicación incluyó fotos familiares y postales retro que despertaron la reacción del 10.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela en la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de los fanáticos.
El álbum incluyó imágenes de distintos momentos de la vida familiar que construyeron Messi y Antonela junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. También hubo lugar para fotos antiguas de la pareja, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores.
La respuesta de Messi llegó poco después y terminó de darle un tono aún más emotivo al intercambio. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos…”, comentó el capitán argentino, con una frase que despertó nostalgia entre los fanáticos.
El posteo se volvió viral en cuestión de minutos y sumó miles de mensajes para Messi en una fecha especial. Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial, Antonela volvió a mostrar una postal íntima del vínculo que acompaña al 10 desde sus inicios en Rosario.