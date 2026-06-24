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"Te amo infinito"

Antonela Roccuzzo saludó a Messi por su cumpleaños con fotos retro y un mensaje lleno de amor

La rosarina le dedicó un mensaje especial al capitán de la Selección Argentina por su cumpleaños número 39. La publicación incluyó fotos familiares y postales retro que despertaron la reacción del 10.

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños con un mensaje cargado de amor.Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños con un mensaje cargado de amor.
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Antonela Roccuzzo emocionó a sus seguidores con un cariñoso posteo dedicado a Lionel Messi por su cumpleaños número 39. En medio del Mundial 2026, la rosarina compartió en Instagram una serie de fotos familiares y algunas postales retro junto al capitán argentino.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela en la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de los fanáticos.

El álbum incluyó imágenes de distintos momentos de la vida familiar que construyeron Messi y Antonela junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. También hubo lugar para fotos antiguas de la pareja, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

La publicación incluyó fotos familiares junto a Thiago, Mateo y Ciro.La publicación incluyó fotos familiares junto a Thiago, Mateo y Ciro.

La respuesta de Messi llegó poco después y terminó de darle un tono aún más emotivo al intercambio. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos…”, comentó el capitán argentino, con una frase que despertó nostalgia entre los fanáticos.

El saludo de Antonela se volvió viral en redes durante el Mundial 2026.El saludo de Antonela se volvió viral en redes durante el Mundial 2026.

El posteo se volvió viral en cuestión de minutos y sumó miles de mensajes para Messi en una fecha especial. Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial, Antonela volvió a mostrar una postal íntima del vínculo que acompaña al 10 desde sus inicios en Rosario.

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